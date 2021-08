Zaplatili a zboží nedostali. Na e-shop si stěžují stovky lidí

Spousta nespokojených zákazníků si stěžuje na e-shop bonky.cz. Lidé, kteří si přes internet objednali a předem zaplatili zboží, později zjistili, že má dodací dobu až 40 pracovních dní a reklamovat přímo u společnosti nejde. Obchodem se už zabývá Česká obchodní inspekce (ČOI), která jej zařadila na svůj seznam rizikových e-shopů.



"Před dvěma měsíci jsem objednala zboží a stále nic. V prvním mailu, že mají 10 – 40 dní, ve druhém, že mají 60 dní a pak že na to mají 365 dní. V žádném případě nedoporučuji!" píše v jedné z recenzí na portálu Modio.cz zákaznice. "Chtějí jen peníze a pak je jim to jedno," uvádí ve své recenzi další. Vzhledem k tomu, že se na bonky.cz platí předem, přišli tito lidé o peníze.



Problém s obchodem měla i jedna ze čtenářek TN.cz. Ta si objednala výzdobu na oslavu prvních narozenin svého syna. Když zjistila, že do oslavy koupené ozdoby nepřijdou, snažila se objednávku zrušit, společnost ji však informovala, že to nejde.



ČOI už od loňského listopadu eviduje na bonky.cz přes 200 stížností. Lidé si stěžují na obtížnou vymahatelnost práva, jelikož firma odkazuje zákazníky na prodejce v zemích jako Čína či Hongkong.



Firma se obhajuje tím, že je pouze nákupní galerií a je tedy pouhým přeprodejcem. "Pokud chce podnikatel nabízet své služby zprostředkovatele na internetu, mělo by to být ve vztahu ke spotřebiteli maximálně transparentním způsobem,“ uvádí však mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Nestačí tudíž, pokud to má firma pouze v obchodních podmínkách. "Domníváme se, že podnikatel provozující tyto webové stránky bonky.cz má povinnost postarat se o doručení uhrazeného zboží, řešit případné reklamace, ale také akceptovat případné odstoupení od kupní smlouvy," pokračuje Fröhlich.



ČOI ale nemá žádný zákonný nástroj, jak podnikatele donutit doručit uhrazené zboží. Pokud nákup vůbec nedorazí, lze se teoreticky obrátit na policii pro podezření na trestný čin podvodu či bezdůvodné obohacení. Spotřebitelé také mohou přes ČOI podat žádost o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.



Jednatel společnosti Finalty Target Media, která bonky.cz provozuje, Kamil Gabriš ale tvrdí, že nespokojených je pouze půl procenta zákazníků. "Vzhledem k tomu, že zboží pochází ze zahraničí, je dodací lhůta u některých produktů, které nejsou expedovány z EU skladů, delší," tvrdí zároveň.

"Nechceme se žádným způsobem distancovat od toho, že bychom nevěděli o tom, že určité množství zákazníků je nespokojených. Víme o tom a aktivně to řešíme a volíme všechna možná opatření, která tomu do budoucna zabrání, aby z půl procenta vzniklo ještě mnohem nižší číslo. O tom víme a neděláme, že se nic nestalo," uvedl Gabriš.