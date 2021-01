Rizikový scénář: Takhle by se šířil Covid-19, kdyby se uvolnila opatření

Poslední matematický model vývoje nákazy koronavirem v Česku ukazuje, jak by se mohl vyvíjet počet evidovaných nakažených, počet obsazených lůžek v nemocnicích pacienty s covidem-19 a také, jak by vypadal krizový scénář přílišného rozvolnění.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) představil začátkem ledna scénář pro významný rizikový dopad rozvolňování. Ten bere v potaz snižování a zvyšování školních a pracovních kontaktů a reprodukce viru v závislosti na rušení či zavádění vládních opatření proti koronaviru v říjnu, listopadu a prosinci, hlavně pak uvolnění opatření, kdy 3. prosince přešlo Česko do třetího stupně PES.



Graf tak ukazuje případné riziko toho, co by se stalo, pokud by vláda nerozhodla o opětovném zpřísnění a přechodu do pátého stupně PES, který začal platit 27. prosince. Nárůst nových případů za den při pokračování rozvolnění znázorňuje nepřerušovaná červená čára.



Podle rizikového scénáře by v lednu mohlo přibýt 834 tisíc zaznamenaných nakažených a celkový počet nakažených by byl 1,6 milionu. "Vzhledem k významným neurčitostem ve struktuře modelu, modelových parametrech a nejistotě ohledně budoucího vývoje je nezbytné výsledky brát jako orientační, umožňující pouze porovnání jednotlivých scénářů, nikoliv jako konkrétní předpověď pro určité období," uvádí k tomuto scénáři ÚZIS.



Ústav také vytvořil model vývoje koronaviru na základě aktuální situace až do 21. ledna. Ten obsahuje čtyři různé scénáře, které se odlišují hodnotou reprodukčního čísla R. To bylo k minulému pátku v intervalu 1,1 až 1,2.

Čtyři scénáře možného vývoje počtu evidovaných nakažených v závislosti na hodně čísla R:



Pokud by se číslo R rovnalo jedné, stav evidovaných nakažených by zůstal přibližně stejný. Jediná šance na snížení přírůstku nakažených je dostat číslo R pod hodnotu jedna. V případě, že by se číslo R dostalo na 1,3, tak by se 21. ledna dostal denní přírůstek nakažených asi na dvoj až trojnásobek současných hodnot.



Předpovědi ÚZISu ale nepracují jen s modelovým nárůstem nakažených, ale také s vytížeností nemocnic. Podle realistického scénáře by k 15. lednu mohly mít nemocnice 11 764 pacientů s covidem, počet by pak do 20. ledna mírně stoupal.

Scénáře, jak by se mohl vyvíjet CELKOVÝ počet hospitalizovaných:

Scénáře, jak by se mohl vyvíjet počet pacientů ve vážném stavu:

Rizikový a velmi rizikový scénář pracují s tím, že by se 20. ledna mohl počet hospitalizovaných pohybovat ke 20 tisícům. Naopak příznivý scénář odhaduje k 20. lednu asi 7000 pacientů. Podle úterních údajů je hospitalizovaných 7267 pacientů.



Situace v nemocnicích zůstává kritická. Na JIP zbývá 20 procent lůžek. Podívejte se na reportáž TV Nova: