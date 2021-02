Rizikovým regionům hrozí uzavření. Zasáhlo by stovky tisíc Čechů

Se spekulacemi o úplném uzavření regionů vyvstává otázka, jak by se opatření v takovém rozsahu hlídala. Už loni takovou situaci na 14 dní situaci zažily dvě obce na Olomoucku, které uzavřela hygiena. Lidé nesměli ani dovnitř, ani ven.

Policejní hlídky na všech výjezdových cestách, prázdné ulice a zavřené téměř všechno kromě lékárny. Tak to skoro před rokem vypadalo v obcích Litovel a Uničov na Olomoucku. V té době v Uničově a Litovli nezastavovaly ani vlaky, zastávkami tak pouze projížděly.

Pokud by se podobným způsobem uzavřely celé okresy, nebo dokonce kraje, hlídat veškeré trasy, které do nich vedou, by bylo mnohem složitější.

Opozice je skeptická k myšlence izolování jednotlivých krajů:

"Při těch prostředcích, které má vláda k dispozici, to znamená relativně omezený počet vojáků, policie i hasičů. Neumím si představit hermetické či nějak zásadní uzavření těchto dvou krajů. Mohou ale vytipovat některá místa, kde budou víc kontrolovat pohyb a podobně," míní uznávaný bezpečnostní poradce Andor Šándor.

Pravděpodobnější varianta je, že by policisté spíš dohlíželi na dodržování opatření uvnitř regionu. V případě úplného uzavření by si ale prý nějak poradili.

"Policie by samozřejmě tu svoji roli zvládla, my umíme na situace reagovat tím, že takzvaně přeskupíme síly v rámci republiky a pomůžeme kolegům z jiných krajů," tvrdí Tomáš Lerch, ředitel pražského policejního ředitelství.

Větší uzavření nebo omezení mobility si příliš nedovedou představit starostové okresních měst. "Už teď máme problém vynucovat si nařízení vlády a toto bude prostě další rána, kterou budou ti občané velmi těžko skousávat," vyjádřil se starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Loňské uzavření oblastí na Olomoucku se týkalo více než 20 tisíc lidí. Tentokrát by se to mohlo týkat i stovek tisíc obyvatel.

