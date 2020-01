Gott, Nekonečný a další. Česko vloni smutnilo pro řadu legend

Luděk Munzar (20. března 1933 – 26. ledna 2019)

Manžel herečky Jany Hlaváčové a otec rovněž herečky Barbory Munzarové chtěl být původně vojenským letcem. Od této kariéry ho nakonec zradila láska k divadlu. O slibu otci, že se stane pilotem, napsal knihu "…když jsem to slíbil".

Luděk Munzar byl dlouholetým členem činohry Národního divadla a často byl nazýván "hercem básníků". Přátelil se s Františkem Hrubínem a často se objevoval v inscenacích právě jeho děl. Ztvárnil Merkucia v Shakespearově Romeovi a Julii nebo Švandu ve Strakonickém dudákovi.

Fanouškům nejvíce utkvěl jako Jakub Cirkl ze seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. Zahrál si i v 30 případech majora Zemana, Dobrodružství kriminalistiky nebo Četnických humoreskách.

Jiří Pomeje (13. prosince 1964 – 26. února 2019)

Producent, herec a dabér podlehl po dvouletém boji rakovině. O tom, jestli by mu svědomitější životospráva dokázala prodloužit život, můžeme jen spekulovat. Pomeje neměl v životě příliš štěstí, zejména pak na investice. Kvůli filmu Andělská tvář s Michaelou Kuklovou se hrozivě zadlužil. Produkoval i divácky úspěšnější pohádky Princezna ze mlejna nebo Z pekla štěstí.

Jako herec se naposledy objevil v seriálu Policajti z centra a ve volném pokračování původních filmů Zdeňka Trošky Kameňák 4 a Vánoční Kameňák.

Věra Bílá (22. května 1954 – 12. března 2019)

Romská zpěvačka na pódium chodila zásadně bosa, nezajímala ji média ani image a neznala prý ani noty, přesto byla ve svém žánru pěveckou extraligou. Vystupovala po celém světě, dokonce i v Americe.

Značnou část svých honorářů nechávala v herních automatech, o kterých hovořila jako své jediné radosti a odpočinku. Její album z roku 1995, které nahrála spolu se skupinou Kale, jí ve Francii vyneslo zařazení mezi nejlepší desky roku v kategorii světové hudby.

Stanislav Zindulka (5. května 1932 - 14. března 2019)

Od svých pěti let hrál v divadle a po angažmá v Hradci Králové působil jako herec i pedagog v Brně. V sedmdesátých letech byl ze školy vyhozen a i na divadelní prkna se mohl vrátit až po roce 1989.

Jeho nejznámější filmovou rolí byl srab Josef ve Vlaku dětství a naděje a Českého lva získal za roli Edy v Babím létě. Nezapomenutelné role ztvárnil v řadě pohádek a pořádného prevíta si zahrál v seriálu Ulice.

Daniel Nekonečný (29. červen 1966 – 26. března 2019)

Duší věčně mladý zpěvák, tanečník a herec zemřel poměrně nečekaně ve věku 52 let. Vlastním jménem Daniel Konečný začínal ve skupině Laura a její tygři, největší hity ale nahrál až s Šumem svistu. Jeho Sexy Hafanana nebo Jsem boss jsou svou energií nezapomenutelné.

Pro Nekonečného byla typická žlutá barva, krásné tanečnice vlnící se v rytmu s brazilským nádechem, pyrotechnické efekty i exotická zvířata a jeho dechberoucí vystoupení svého času nechyběla v žádné televizní show.



Pohřbu samozvaného velvyslance ministerstva rozkoší se zúčastnili i Ilona Csáková, Lejla Abbasová, Eva Pilarová či kouzelník Pavel Kožíšek a spíše než o smuteční obřad šlo o oslavu života, který slavný showman nadevše miloval.

Václav Postránecký (8. září 1943 – 7. května 2019)

Herce, režiséra a divadelního pedagoga o život rovněž připravila nemoc, konkrétně rakovina jícnu. Té nedokázal uniknout ani léčbou a operací, přesto nepřestával doufat, že se uzdraví. Dlouholetého člena činohry Národního divadla si diváci pamatují zejména z filmů Bobule a 2Bobule. Třetího pokračování, ve které Postránecký doufal, už se nedožil.

Spolu s Danem Nekonečným si zahrál v rodinné komedii Jak se krotí krokodýli a zazářil i ve snímcích Beza ženská na krku, Líbáš jako Bůh nebo Ro(c)k podvraťáků. Zahrál si i v seriálech Doktoři z Počátků, Vinaři nebo Krejzovi.

Zdeněk Srstka (26. září 1935 – 29. července 2019)

Sympatický pan "chcete mě?" vstoupil do povědomí diváků především jako zarputilý milovník zvířat, v průběhu života se však věnoval zejména sportu. Přes box, vzpírání a zápasy se dostal až k profesi kaskadéra. I v pokročilém věku pravidelně posiloval a v 69 letech si ještě vybojoval titul mistra Evropy veteránů ve vzpěračské kategorii bench press.

Jako kaskadér působil přes třicet let a 16 let trénoval kaskadérské nováčky. Jeho filmové i seriálové role byly spíše epizodní, zejména kvůli špatné paměti, přesto byl nezapomenutelný. Objevil se ve snímcích Limonádovém Joe, Marečku, podejte mi pero, Rozpuštěný a vypuštěný, Amadeus, Červený Bedrník nebo Kameňák 4.

Karel Gott (14. července 1939 – 1. října 2019)

Odchod božského slavíka Karla Gotta zlomil srdce tisícům jeho fanoušků. Přestože mistrovo zdraví nebylo v poslední době právě dobré a bylo znát, že mu ubývají síly, jeho smrt nikdo doopravdy nečekal.

Mnohonásobný zlatý slavík zpíval i německy, anglicky, italsky a rusky a jeho repertoár se pohyboval od swingu a jazzu až po pop a rock'n'roll. Do roku 2019 se prodalo přes 50 milionů nosičů s jeho nahrávkami, což z mistra Gotta činí nejúspěšnějšího českého interpreta.

Mezi jeho nejúspěšnější písně patří Být stále mlád, Stokrát chválím čas, Lady Carneval, Když muž se ženou snídá, Když milenky pláčou nebo Kávu si osladím. Zahrál si například ve snímcích Z pekla štěstí 2 nebo Nestyda.

Jan Stráský (24. prosince 1940 – 6. listopadu 2019)

O smrti posledního předsedy česko-slovenské federální vlády veřejnost informoval senátor za ODS Tomáš Jirsa. Rodák z Plzně vstoupil do politiky krátce po sametové revoluci a stál u zrodu ODS.

Stráský po rozpadu Československa zastával nejprve post ministra dopravy, později zdravotnictví. Po odchodu z politiky stál v čele Šumavského národního parku. Dlouhé roky vedl Klub českých turistů, jehož byl sám letitým členem.

Františka Čížková († 15. prosince 2019)

Módní guru, známá svým ostrým jazykem a trefnými poznámkami k šatníku celebrit, zemřela po těžké nemoci ve věku 67 let. Dlouhé roky spolupracovala s deníkem Blesk, pro který vedla rubriku Módní policie. Uznávaná módní kritička podlehla rakovině.

Její mnohdy nevybíravý styl, s jakým psala o vkusu českých osobností, ji dostal do nejednoho osobního sporu s některou z "potrefených hus". Čížková vydala autobiografii To jsem já, Františka, na kterou plánovala navázat další knihou. To už bohužel nestihla.