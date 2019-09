Toulavé kočky a psi podle myslivců škodí zvěři. Ročně jich zastřelí tisíce!

Toulající se psi a kočky. Pro nimrody škodná, která ročně zabije až tři miliony drobných živočichů, převážně ptáků a mláďat zajíců. "Dvě stě metrů od posledního obydleného stavení se může ulovit kočka nebo toulavý pes, kteří evidentně působí škody, to znamená, že štvou zvěř," vysvětlil jeden z myslivců.

Jenže odstřel se nelíbí ochráncům zvířat. "Odstřel toulavých koček a psů nepatří do 21. století. Otázka přemnožení by se měla řešit humánní cestou, tedy kastracemi, označením a u polodivokých koček jejich následným navrácením do původní lokality," navrhuje Adéla Kroupová z organizace Můj život s kočkou.



Za toulavá zvířata bez majitele nebo čipu či značky jsou odpovědné obce a města. Ta ale mnohdy nemají kapacitu ani prostředky se o ně postarat. Na druhou stranu odstřel zatoulaných koček dlouhodobě klesá. I tak jsou poslední čísla poměrně vysoká.



Podobně klesá i počet zastřelených toulavých psů. Podle myslivců je to především z morálních důvodů, psa je jim líto zastřelit. "Většina myslivců ani nesundává zbraň ani z ramena a nestřílí psa, protože to je problém, je to přítel člověka," osvětlil myslivec.



"Za přemnožení psů a koček v této zemi, stejně jako jinde na světě, nemůže nikdo jiný než původní nezodpovědní majitelé, kteří svá zvířata neoznačili, ani nevykastrovali," ukázala prstem na viníky Kroupová.



Podle ochránců přírody by ke snížení počtu toulavých zvířat měla přispět plánovaná povinnost psy čipovat, tvrdší postihy množíren nebo častější kastrace zvířat.