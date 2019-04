Ročně zemře na kolejích až 30 lidí. Policie zahájila kontroly

Policisté si vytipovali několik železničních tratí, kde chodci pravidelně porušují zákaz přebíhání kolejí a výsledky jsou celkem alarmující. Na některých místech chodce od jejich nebezpečného přebíhání neodradily ani přítomné policejní hlídky.

Třeba na jihu Čech během akce vstoupilo do kolejiště skoro čtyřicet lidí a to i přes to, že na místě byli policisté. Ti je pak za to pokutovali. Další skoro stovku lidí přítomnost hlídek sice odradila před nebezpečným přebíháním kolejí, otázkou zůstává, zda se nebudou snažit nebezpečná místa přecházet i v době, kdy tam policisté stát nebudou.

Podle statistiky Správy železniční dopravní cesty umírá na kolejích kvůli své neopatrnosti nebo lenosti použít bezpečnou trasu přes koleje až třicet lidí ročně. Další stovky se každoročně vážně zraní. Škody jdou do desítek milionů korun.

Jeden z posledních tragických případů úmrtí chodce na kolejišti se stal ve středu ráno u Měšic na Mělnicku. Vlak tam srazil muže, který mu vstoupil přímo do cesty. Co přesně tam muž dělal, teď policie zjišťuje.