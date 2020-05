Rodiče budou mít nárok na ošetřovné až do konce června. Pusťte si ranní podcast

Dnes 14. května se v podcastu Televizních novin dozvíte, že rodiče s dětmi do 13 let budou mít nárok na ošetřovné až do konce června a že organizátoři dětských táborů se sejdou s premiérem a epidemiology, aby se dohodli na podmínkách provozu. Zjistíte také, že vládní novela zákona o veřejných zakázkách má usnadnit nákup zdravotnického materiálu a ministerstvo obrany chystá nákupy za desítky miliard korun. V jednání je i snížení platu poslanců, senátorů a ministrů, opozice nesouhlasí.