Rodiče by chtěli zrušit známkování. Při distanční výuce prý nemá smysl

Přestože většina škol zůstane zřejmě u klasických známek a vysvědčení, přibývá rodičů, kteří by si přáli opak. Tedy slovní hodnocení, které by podle nich bylo spravedlivější. Distanční výuka, která převládá, podle mnohých rodičů znalosti žáků nevylepší a také dostatečně neprověří.

Řada rodičů také neví, za co by jejich děti měly známky dostat. "To slovní hodnocení by bylo lepší. Protože za tím kompem, nebo za různýma aparaturama, s jakými se baví děti s učiteli, tak prostě to není takový jako normálně ve škole," vyjádřil se jeden z dotazovaných rodičů.

"Známky nemůže dostat, když vlastně za tím počítačem učitelka nevidí, jestli tam nemá nějakej tahák," míní další. Přidistanční výuce nemá klasické známkování smysl i podle mnoha dalších.

Většina rodičů, která preferuje slovní hodnocení, se ale obává, že se ho nedočká. Že se školy rozhodnou na vysvědčení dávat klasické známky. Někteří z nich připouští, že pro učitele je klasická známkovací stupnice pohodlnější.

"Je to pro ty učitele jednodušší. Dám jedničku, dvojku, nemusím se nějak vyjadřovat. Kdežto u toho slovního to zabere víc času. Je to víc práce a nevím, nechci říkat, že jsou učitelé líní, ale je to jednodušší," vyjádřila se pro TV Nova matka jednoho ze školáků.

Další rodiče preferují známky. Mnohým přijdou přehlednější než slovní hodnocení. "Spíš chci známky. Je to lepší. Mám lepší přehled," řekl jeden z rodičů. "Já jsem takový tradicionalista. Větší výpovědní hodnotu mi dávají ty známky," připojil se další.

Ani samotní školáci se neshodnou, co je lepší. Některým více vyhovuje stupnice od jedničky do pětky, jiní by upřednostnili ohodnocení slovy. "Já bych spíš chtěl slovní hodnocení. Zas tak dobrej ve škole nejsem," svěřil se dotazovaný žák.

"Slovní hodnocení je rozhodně lepší. Rozhodně. Protože já studuju výuční obor a praxe jsem neměla. Takže si myslím, že bych neměla dostat známku za to, že jsem na žádný hodině v podstatě nebyla," popsala oslovená studentka.

"Ať ho ohodnotí známkou nebo slovem. Mně to je jedno. Hlavně ale, aby to bylo kladný," řekl TV Nova otec jednoho z žáků. Rodičů, kteří neupřednostnili žádnou variantu, bylo minimum.