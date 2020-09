Rodiče dětí v karanténě ostrouhají. Vláda jim pomoc neschválila

Ošetřovné na děti do 13 let během karantény nebo vyučování na dálku zatím nebude. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se stále nedohodla s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Ta návrh odmítá dlouhodobě, ošetřovné by prý ohrozilo českou ekonomiku.

Vláda se nedohodla na pomoci rodičům dětí, které zůstanou v karanténě nebo se musejí učit z domova. Ošetřovné prosazuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle jejího návrhu by rodič dostával příspěvek během celého trvání karantény nebo dálkového vyučování kvůli zavřené škole na děti do 13 let.

Nesouhlasí s ním však ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Musíme podporovat ekonomiku. To je úkol ministerstva financí," uvedla s tím, že se neplánují plošná opatření pro školy a je nutné, aby lidé chodili do práce.

"Já jsem zatím proti tomu. Vy chcete zase konflikt," řekla Schillerová Maláčové. Ministryně vedly několik týdnů spory také o takzvaném kurzarbeitu, tedy proplácení ušlé mzdy. Jeho pravidla nakonec vláda v pátek schválila. Podrobnosti čtěte zde.

Podle Maláčové je žádoucí ošetřovné zavést. Jednání tak budou pokračovat. "Budu rozhodně chtít poctivou diskusi k ošetřovnému. Co mají rodiče dělat, když bude zavřená škola," předeslala Maláčová.

Zaměstnanci mají v současnosti z nemocenského pojištění nárok na 60 procent základu příjmu na děti do 10 let, ale maximálně po devět dnů. Samoživitelky či samoživitelé pak na děti do 16 let po dobu až 16 dnů.