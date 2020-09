Rodiče Maddie nevěří, že je mrtvá. "Dokud nenajdou tělo, je tu naděje!"

Navzdory tomu, že němečtí vyšetřovatelé vyloučili, že by pohřešovaná Madeleine McCannová byla ještě naživu, její rodiče odmítají uvěřit, že je mrtvá. Vzhledem k tomu, že její tělo stále nebylo nalezeno, Kate a Gerry McCannovi si stále ponechávají naději, že se jim jejich dcera jednou vrátí.

Od zmizení Maddie uplynulo už třináct let, její rodiče se přesto nevzdávají. Informoval o tom britský deník The Sun s odkazem na příbuzného McCannových. "Dokud nebude nalezeno tělo a neprokáže se, že je to Madeleine, Kate a Gerry se nevzdají naděje," prozradil.

"Před třemi a půl měsíci se objevila teorie o tom, že je mrtvá, ale zatím nebylo nalezeno její tělo. Zdá se však, že od té doby nedošlo k žádnému významnému posunu. Kate a Gerry jsou tím pádem v postavení, že nevědí, zda dojde k průlomu, anebo se ukáže, že se němečtí vyšetřovatelé spletli. Bylo to pro ně další zoufalé a těžké období," uvedl jejich příbuzný.

"Chtějí znát odpověď víc než kdokoliv jiný, britská policie ale Maddie stále vede v databázi pohřešovaných lidí. To dává rodině naději, že by mohla být stále naživu. Pro ně se nic nezměnilo. Oni dál budou doufat, dokud to nebudou vědět jistě," dodal.

Hlavní německý vyšetřovatel Hans Christian Wolters nicméně tento týden prohlásil, že všechno naznačuje tomu, že je Madeleine mrtvá. "Nemáme žádný důkaz, který by ukazoval, že je ještě naživu. Všechno, co máme, naopak naznačuje její smrt. Není tu žádný prostor k manévrování," uvedl.

Jeho tým je přesvědčený, že za zmizení a smrt tehdy tříleté britské holčičky je zodpovědný odsouzený pedofil Christian B. Stále však neexistují jednoznačné důkazy, které by vedly k jeho obvinění.

Maddie zmizela při dovolené v Portugalsku v květnu roku 2007. Její rodiče ji tehdy nechali večer samotnou na pokoji se dvěma mladšími sourozenci a odešli na večeři. Když se vrátili, Madeleine byla pryč. V pokoji zůstala jen spící dvojčata a otevřené okno.

Pátrání probíhalo bezúspěšně dlouhé roky. Až letos vyšetřovalé narazili na stopu, která může být v případu stěžejní. Více informací k podezřelému Christianovi B. a jeho spojení se zmizelou Maddie se dozvíte v reportáži TV Nova: