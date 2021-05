Rodiče naštvaly těžké přijímačky. Dcera plakala jako nikdy, zuří matka

Kritika jednotných zkoušek zaznívá v Česku každoročně. Tentokrát se na pranýři ocitly přijímačky z matematiky pro čtyřleté středoškolské obory. Deváťáky, kteří se od loňského března učili téměř nepřerušovaně pouze dálkově, pořádně potrápily.

Test byl prý příliš těžký a na složitou situaci, kterou způsobila koronavirová pandemie, dostatečně nedbal. Rodiče kvůli tomu zuří. "Má dcera přišla naprosto zničená v pondělí. S matematikou neměla nikdy problémy a ke studiu přistupovala vždy pečlivě, aby se dostala na vysněnou školu. Řekla, že se zasekla u jednoho zadání příkladu a nemohla ho spočítat a byla psychicky rozhozena. Takže náš závěr, těžké testy pro formulaci zadání, což začíná být folklórem, a neerudovaní vyučující v oblasti matematiky. Takže ministerstvo by s tím mělo něco dělat," rozčílila se na facebooku Jarmila.

"Přesně, moje dcera úplně K.O. a to je premiantka a chodila i na soukromé hodiny, aby byla připravena. A nejen ona. Bylo mi dětí moc líto," přitakala Ljuba.

Najdou se samozřejmě i tací, kteří s podobu testu problém neměli, v reakcích na sociálních sítích ale drtivě převažuje rozčarování.

Vyzkoušejte si testy sami:

Zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 1. řádný termín [pdf]

Zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 2. řádný termín [pdf]

Zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 1. řádný termín [pdf]

Zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 2. řádný termín [pdf]

Správná řešení najdete ZDE. Jsou ale neoficiální a mohou obsahovat chyby a nepřesnosti.

"Dceru to potkalo taky. Tři měsíce dřela, fakt dřela. Každý víkend měla celodenní kurzy, třikrát týdně měla dvě hodiny doučování. Každý večer v tom ležela tak dlouho, že jsem jí posílala spát. Po testu z matematiky mi volala, plakala tak, jak jsem ji nikdy plakat neslyšela. Řekla to potom přesně. Ten test jí ukázal, že snažit se v životě o něco je prostě bláhovost. Já jsem tyhle testy počítala taky, většinou kolem 45 bodů (ale zase jsem 15 let ze školy), tady ten jsem dala za 30. A to jsem nečelila žádnému stresu," stěžuje si Věra.

Ministerstvo testy prověří

Ministerstvo slíbilo, že testy nechá důkladně prověřit. "Ministerstvo školství samozřejmě vnímá, že situace žáků základních škol je v letošním roce mimořádně složitá. MŠMT má možnost opravného prostředu v podobě validační komise, která zasedne 18. května a která bude mít například uznat případné sporné úlohy nebo jejich části," řekla TN.cz mluvčí resortu Aneta Lednová. Výsledky zveřejní ředitelé škol 19. května.

Cermat kvůli distanční výuce deváťákům přidal čas. Na matematiku měli o 15 minut navíc, na češtinu pak 10 minut. Podle mnohých rodičů to ale zdaleka nestačilo.

Po zkouškách na čtyřleté obory proběhly ještě přijímačky na víceletá gymnázia. Na ty se ale stížnosti v tak velkému měřítku neobjevily.

Podívejte se na reportáž TN LIVE o přijímacích zkouškách: