Rodiče nechali děti hrát si na kolejích, vlak projel těsně po jejich odchodu

Případ se odehrál na začátku listopadu loňského roku poblíž vlakového nádraží v Sokolově. Uprostřed kolejiště, po kterém denně jezdí desítky vlaků, si hrály dvě ani ne tříleté děti. Toho si včas všiml pracovník bezpečnostní agentury a z kolejiště je vyhnal.

Děti si samozřejmě vůbec neuvědomovaly, co všechno by se mohlo stát. Na zveřejněném videu ještě do kamery pracovníkovi ostrahy zamávaly. Kromě toho, že nádražím denně projedou desítky vlaků, se na místě nachází také drážní zařízení pod proudem. Jen malou chvíli po tom, co děti z kolejiště odešly, projela nádražím regionální souprava. Pracovník ostrahy tak zřejmě zabránil tragédii.

Podle policie obvinění rodiče svým jednáním ohrozili rozumový, citový nebo mravní vývoj dětí tím, že závažným způsobem porušili svou rodičovskou povinnost.

Třicetiletá žena a čtyřiačtyřicetiletý muž jsou nyní obviněni z ohrožení výchovy dítěte, za což jim v případě prokázání viny hrozí až dva roky za mřížemi.