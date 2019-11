Města nabízí rodičům pomoc! V době stávky chystají program pro děti

Do středeční stávky učitelů se nakonec zapojí odhadem na šest tisíc základních, mateřských a středních škol. Některé z nich navíc zůstanou úplně zavřené. Komplikace tak čekají hlavně na rodiče, kteří musí řešit, kam dají své potomky. Některá města proto chystají náhradní program.

Pomoc rodičům nabídlo například středisko volné času ve Vsetíně na Zlínsku. "Město operativně nenadálou situaci řeší, proto zařídilo, že mohou rodiče malých dětí od prvního do čtvrtého ročníku využít náhradní program," vysvětluje místostarosta města pro oblast školství Tomáš Pifka (STAN).

Tým lektorů je podle mluvčí Vsetína připraven se věnovat až stovce žáků, o které by se rodiče z pracovních důvodů nemohli jinak postarat. "Děti budou mít zajištěný pitný režim po celý den, svačinu i oběd," uvedla mluvčí města Jana Raszková.

Náhradní program v budově Městského divadla ve Dvořákově ulici zajistilo také město Žatec na Lounsku. Pro děti je připraveno promítání filmů a další aktivity ve spolupráci s městskou knihovnou a domem dětí a mládeže.

"Kopírujeme provoz školních družin, to znamená, že divadlo bude otevřené od 6 do 17 hodin. Pitný režim zajistí město Žatec, stravu pro své děti musí zajistit rodiče a dát jídlo dětem s sebou do divadla,“ popsala starostka Zdeňka Hamousová (ANO).

Řešení rodičům nabídla také pražská zoologická zahrada. Děti budou mít ve středu 6. října vstup za symbolickou jednu korunu. "Rozhodli jsme se, že ulevíme rodičům a v době stávky učitelů nabídneme dětem alternativní program v podobě návštěvy naší zoologické zahrady," informoval na sociální síti náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

Například Liberec žádný náhradní program pro žáky nechystá. Podle náměstka primátora Ivana Langra (SLK) nemá město žádný způsob, jak rodičům pomoci. "Očekával bych, že minimálně pro děti z prvního stupně, které nemohou zůstat samy doma, zajistí školy družinu či jiné aktivity a také oběd. Naprosté uzavření považuji za neprofesionální," napsal náměstek na sociální síti.

Kantorům se nelíbí, že jim vláda chce přidat na platech jen osm procent, požadují deset. Část škol proto zůstane 6. listopadu uzavřena nebo budou mít omezený provoz, většina jich je ve městech. Ty menší, vesnické, z drtivé většiny učitelský protest podpoří jen symbolicky.

