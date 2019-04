Bitva rodičů o školku pro své dítě! Přihlašují je do všech v okolí

Rodičům malých dětí začaly zápisy do mateřských škol a tak na mnoha místech republiky řeší problém, jestli se dostane na všechny. Například v Brně si někteří rodiče podávají tolik přihlášek, že tím zkreslují i celkové statistiky. Radnice ale uklidňuje, že vloni se dostalo na všechny.

Takový problém řešila například Lenka Halíková z Brna. Ta žije ve čtvrti, kde je jedna školka. Zájem rodičů je ale tak obrovský, že nedokázala umístit ani jednu ze svých dvou dcer. Nakonec byla ráda, že ji okolnosti donutily připlatit si za menší soukromou školku.

"My jsme to řešili tak, že naše holky chodí do takové dětské skupinky. Jsme nakonec rádi, že je tam méně dětí," popsala paní Halíková.

Každý měsíc si musí na dítě připlatit pět tisíc, v Praze může být částka až čtyřnásobná. Hrozba nečekaných výdajů nutí některé rodiče dělat těžko uvěřitelné věci. Posílají stohy přihlášek na všechny státní školky ve svém okolí.

"Extremisté jsou, někteří rodiče jsou schopní poslat klidně deset přihlášek," popsal ředitel mateřské školy Libor Zřídkaveselý. Ředitel této brněnské školky dostal na každé volné místo čtyři přihlášky od rodičů. Přednost dostanou ti, kteří bydlí v okolí. "Máme třicet míst a dostal jsem 110 přihlášek," dodal.

Rodiče, kteří chtějí umístit svého potomka za každou cenu, zkreslují i celkové statistiky. Týden od začátku zápisů to vypadá, že školky jsou už téměř plné.

"Aktuálně máme podaných tři tisíce volných míst a podáno bylo 2500 přihlášek," upozorňuje mluvčí brněnské radnice Filip Poňuchálek.

Radnice uklidňuje rodiče, že na všechny se dostane. Doba, kdy státní školky odmítaly každého druhého, prý už skončila. Ještě před šesti lety se v Brně nedostalo do státní školky přes dva a půl tisíce dětí. Loni už nebylo žádné.

Radnice žádají rodiče, kteří hromadně rozesílají přihlášky, aby neblokovali místo ostatním dětem a včas oznámili, kam nakonec nastoupí.