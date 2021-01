V Itálii zemřela desetiletá holčička, zkoušela výzvu na TikToku

Desetiletá dívenka z italského Palerma utrpěla mozkovou smrt poté, co se na sociální síti TikTok zúčastnila známé výzvy.

Desetiletá holčička byla ve čtvrtek v palermské nemocnici prohlášena za mrtvou poté, co prodělala mozkovou smrt. Dívka sama sebe udusila v rámci takzvané Blackout Challenge na TikToku, informuje italská agentura Ansa.

Dívka si při výzvě omotala kolem krku pásek a následně se udusila. Rodiče se po neštěstí rozhodli, že její orgány budou použity pro dárcovské účely.

Blackout Challenge je výzva, jejímž cílem je za pomoci vlastních sil upadnout do bezvědomí a natočit se přitom. Odborníci varují rodiče, aby dávali pozor na to, co jejich děti na sociálních sítích sledují. Některé výzvy totiž mohou způsobit mdloby, záchvaty, poškození mozku nebo dokonce smrt.

V létě oblétly svět zprávy o další výzvě, která se objevila také na sociální síti TikTok. Uživatelé oblečení do vězeňské uniformy si hráli na vězně koncentračního tábora v Osvětimi, nebo předstírali, že jsou Židé v nebi. Kvůli vlně pohoršení, kterou to okamžitě vyvolalo, správci TikToku uživatelům zablokovali přístup k tématu.

Na TikToku děti předstírají, že jsou obětmi holocaustu. Podívejte se na reportáž televize Nova: