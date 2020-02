Rodiče předstírali hendikep dětí a pobírali dávky. Otec dostal 6 let

Vladimír Oláh půjde na rok do vězení za to, že s partnerkou obírali stát na sociálních dávkách. Soud potvrdil, že několik let inkasovali statisíce korun, za péči o nemocné děti. "Někdo hodí děcka do popelnice a já se o ně staral," hájil se Oláh.



Znalci ale zjistili, že zdravotní stav dětí záměrně přibarvovali, aby získali větší částky na dávkách. Jeden syn se tvářil jako mentálně retardovaný a nemusel chodit do školy, další dítě předstíralo slepotu. Doktor údajně řekl, že má střední slepotu.

Obhájce Oláha Jiří Baudys navrhoval zproštění viny. "Všechny škody vznikly rozhodnutími, která vydali lékaři a kvalifikovaní úředníci. Tato rozhodnutí nikdo nikdy nezrušil. A nelze klást mému slaboduchému klientovi za vinu, že vnímal zdravotní stav svých synů jako vážný," řekl Baudys.

Soud však ve středu potvrdil verdikt - Oláh půjde za podvod a ohrožování výchovy dítěte na šest let do věznice s ostrahou. Jeho partnerka dostala podmínku.