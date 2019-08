Rodiče přišli o svého syna dva dny po porodu! Už ví, proč Samuel zemřel

Celých devět měsíců se rodiče nemohli dočkat, až se jejich syn narodí. Dali mu jméno Samuel. Jenže 48 hodin po porodu přišla smutná zpráva. Jejich dítě zemřelo. Osmnáctiletá maminka Dominika čekala na zprávu od patologa, která měla potvrdit její domněnku. A to, že nemocnice pochybila.

"Čekala jsem to. I patolog mi to dneska potvrdil, že se dítě udusilo smolkou, že už mělo být dávno na světě," svěřila se zdrcená maminka portálu tvnoviny.sk. Ta minulý týden ve středu odjela do nemocnice v Galantě nedaleko slovenské Bratislavy.

Krvácela a tak raději vyhledala lékaře, jelikož už osm dní přenášela. Lékař ji však poslal dům. Řekl jí, ať se vrátí v pátek. Jenže krvácení nepřestávalo. V pátek tedy Dominika nastoupila do nemocnice a dostala různé injekce. V neděli pak ve sprše odtekla část plodové vody.

Druhý den odpoledne už začala hodně krvácet. Sestra jí jen řekla, že to určitě není ještě na porod. O tři hodiny později pak začala rodit. Když svého syna uviděla, byl modrý a nedýchal. Lékaři ho oživili a odvezli do nemocnice do Bratislavy v kritickém stavu. Tam však o dva dny později zemřel.

Dominika s přítelem podají na nemocnici stížnost. Jsou přesvědčení, že měli lékaři udělat císařský řez hned při prvních komplikacích. Případem se bude dále zabývat Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Manželé chtějí také podat trestní oznámení.

Podle nemocnice byla Dominika v pořádku. "Nemocnici celá situace mrzí. Rodička byla od začátku hospitalizace neustále monitorována a nic nenasvědčovalo možným zdravotním komplikacím. Porod proběhl spontánně, bohužel dítě po narození nedýchalo a přítomný neonatolog a anesteziolog okamžitě začali s resuscitací," reagoval mluvčí nemocnice Tomáš Král.

Smolka, kterou se její syn udusil, je černá hmota vyskytující se u novorozenců. Hmotu tvoří spolykaná plodová voda a části výstelek střev, uvedl portál emimino.cz. Jelikož střevní peristaltika v těle matky u miminek obvykle nefunguje, smolka zmizí až po narození. Někdy však smolka z těla dítěte nevychází. To může způsobit i zvracení.