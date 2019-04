Rodiče se diví, že policie řeší dětské rvačky! Změnila taktiku

Policie bude daleko důrazněji řešit problém organizovaných dětských bitek, kterými se jejich účastníci chlubí na internetu a spoléhají na to, že pokud se nikdo z nich na policii neobrátí, ta nic vyšetřovat nebude. Jenže několik případů z poslední doby ukazuje, že se pletou. Kriminalisté se na videa s bitkami zaměřili a kromě obvinění aktérů z výtržnictví začnou případy hlásit i sociálním pracovníkům.

Jeden dal druhému pořádnou nakládačku, pak si podali ruce a nejspíš spolu šli na pivo. Když se video objevilo v médiích, cítili se jako hrdinové. "Kriminalistům se podařilo ztotožnit oba dva aktéry rvačky z Proseka a nyní jsou oba podezřelí z trestného činu výtržnictví," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Jeden z mladíků už je podle informací televize Nova obviněn kvůli dvěma jiným případům. Prý byly jako přes kopírák s tím z Proseka. Za výtržnictví hrozí až dva roky vězení. Pokud není hříšník plnoletý, je sazba poloviční, maximálně jeden rok.

Obviněna z výtržnictví je už i jedna z aktérek rvačky v Mladé Boleslavi. Tam začalo být dětské násilí takový problém, že se rozhodlo zasáhnout i město. K bitkařům chce přistupovat jako k fotbalovým chuligánům. "Správní orgán vysloví zákaz vstupu, může to být třeba obchodní centrum, bude to platit maximálně rok. Zkusíme to," prohlásil vedoucí oddělení bezpečnosti mladoboleslavského magistrátu Vladislav Král.

Policisté tvrdí, že organizované bitky v Praze vyvolává maximálně třicetičlenná skupina mladistvých. Ladislav Drchota k nim kdysi také patřil. Nahrávání videí na internet má podle něj prostý důvod. "To tam dávají, aby byli frajeři před ostatníma, aby se jich lidi báli," myslí si mladík.

Kriminalisty o to víc překvapila matka jednoho z účastníků prosecké bitky. "Divila se, že se vůbec policie o něco takového zajímá a že to řeší, když jsou to kamarádi a na rvačce se domluvili," řekl Daněk.

"Je to velmi nebezpečné, protože kdo jiný má těm dětem říct, aby se chovali jinak, než jejich rodiče," sdělil psycholog Tomáš Morávek. Kriminalisté v Praze chtějí, aby se o videa se rvačkami zajímali i sociální pracovníci. Měli by prověřovat, v jakém prostředí děti a mladiství vyrůstají.

Dětské bitky se podle odborníků staly fenoménem posledních let, a to nejen u nás, ale i v dalších zemích. Důvodem jsou prý sociální sítě. Děti se na nich snaží získat co nejvíce lajků nebo komentářů a jako nástroj k tomu používají kopance a pěsti. Další děti násilí přihlížejí, baví se a vše si natáčejí.