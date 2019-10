Rodiče se před synem schovávali v autě, týrat je měl skoro dva roky!

Až osm let za mřížemi může strávit dvaapadesátiletý muž z Jindřichova Hradce, kterého policisté obvinili z týrání rodičů. Ubližovat jim měl už od prosince 2017.

"V rodinném domě týral své rodiče - čtyřiaosmdesátiletého otce a o šest let mladší matku. A to tak, že jim nadával, slovně i fyzicky je napadal, požadoval peníze, cigarety, budil je během noci a útočil na ně," popsal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Penzisté tak museli někdy před synem z domu utéct pryč. Někdy se schovali do auta, jindy v něm jezdili po okolí. Vše vyvrcholilo před osmi dny.

"20. října muž opět zaútočil na otce, srazil ho k zemi a zranil ho. Policisté útočníka zadrželi, umístili do policejní cely a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení hrozí tyranovi trest odnětí svobody v délce až osmi let," doplnil Matzner.