V lékárnách chybí už měsíce důležitý lék pro novorozence Vigantol

Od začátku roku se lékárny potýkají s výpadkem přípravku Vigantol, který používají především miminka. Rodiče je marně shánějí v lékárnách.Chybějícím přípravkem se zabývalo také ministerstvo zdravotnictví. To před nedávnem zajistilo dovoz Vigantolu v cizojazyčných balení. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se dodávky brzy obnoví.

Vigantol lékaři předepisují především u novorozenců pro doplnění vitaminu D. Jenže několik měsíců v Česku není tento přípravek dostupný. "Dodávky Vigantolu byly v poslední době přerušeny několikrát, a to vždy z výrobních důvodů. Problém s dodávkami se tak nemusí týkat jen ČR," vysvětlila TN.cz mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Problém s Vigantolem řešilo také ministerstvo zdravotnictví. "Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL se snaží vždy činit maximum a využít veškeré zákonné nástroje, jak nedostupný lék pro pacienty zajistit. Proto i v tomto případě například již před časem povolilo dovoz cizojazyčných balení přípravků," řekla Renata Povolná, vedoucí tiskového oddělení ministerstva.

Dospělí mohou přípravek nahradit jiným lékem. "Léčivý přípravek Vigantol obsahuje jako léčivou látku cholekalciferol (vitamín D3). U dospělých pacientů lze nedostupnost léčivého přípravku Vigantol (kapky) překlenout léčivých přípravkem obsahujícím vitamín D3 v jiné lékové formě (tablety)," dodala Povolná.

Podle lékařů je pro děti vitamin D velmi důležitý. "Do jednoho roku by děti měly mít vitamin D kvůli vápníku, má také vliv na imunitní systém. Měly by ho brát. Jako lékaři ho doporučujeme. Jsou však i náhrady," vysvětlila doktorka Jana Kulhánková.

Dostupnost přípravku si mohou lidé ověřit na stránkách SÚKL zde. "V případě, že je nahlášené přerušení dodávek, naleznete zde nejen termín přerušení, resp. obnovení, ale případně také nahrazující léčivý přípravek," uvedla Peterová.

V příštích dnech by se však mohl v lékárnách znovu objevit. "Léčivý přípravek Vigantol má obnovené dodávky od 25. 10. Od obnovení dodávek trvá vždy ještě zhruba týden, než se daný léčivý přípravek dostane z distribuce přímo do konkrétních lékáren," dodala Peterová.