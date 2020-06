Rodiče velebí učitelky z Vrútek. Zabránily mnohem většímu masakru

22letý Ivan ve čtvrtek dopoledne rozbil okenní tabulku vchodových dveří školy a poté zranil školníka Rudolfa, který se mu pokusil bránit v dalším postupu, ale nepovedlo se mu to. Agresor pak vtrhnul do třídy, kde Renáta H. učila skupinu čtvrťáků.

Učitelka se vrhla ozbrojenému útočníkovi do cesty a děti bránila vlastním tělem, přestože proti němu mohla použít jen holé ruce. Píše o tom portál cas.sk. Ivan vážně zranil ji a další dvě děti, poté jim přispěchal na pomoc zástupce ředitelky Jaroslav Budz.

Renátiny kolegyně ve zbývajících třídách naštěstí nezpanikařily a zachovaly chladnou hlavu. Podle odborníků se zachovaly nejlépe, jak mohly, když zamkly třídy zevnitř a zůstaly tam s žáky. K případu mají prý zakázáno se vyjadřovat, přesto to jedna udělala.

"Ještě pořád se celá třesu, když pomyslím na to, co by se mohlo stát, kdyby se dostal i do dalších tříd. Mohlo to dopadnout hůř. Kolegyně pohotově zamkly třídy a pravděpodobně tak zabránily většímu neštěstí," uvedla pro portál.

Rodiče zachráněných dětí během minulého týdne vyjadřovali soustrast Jaroslavově rodině a děkovali také Renátě. "Do životů nás i dětí jste vstoupila jako paní učitelka třeťáků, stala jste se však naším andělem strážným," prohlásila maminka malé Aničky, která byla ve třídě, kde Ivan útočil.

62letý Jaroslav Budz se pokusil agresora zneškodnit, souboj ale prohrál. Zanechal po sobě dvě dcery, jedné z nich jsou pouhé tři roky. Útočník poté vyběhl ze školy, Rudolf ho pronásledoval. Na ulici ho pak zastřelili přivolaní policisté. Dva z nich zranily odražené kulky.

Podívejte se na video, které má zachycovat zásah policie: