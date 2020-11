Rodiče zuří: Děti nemají zimní boty, hlavně, že můžeme nakoupit patrony!

Od pondělí v Česku platí čtvrtý stupeň protiepidemického systému. Změna kromě posunutí zákazu vycházení na 23. hodinu znamená také otevření dalších obchodů. Podle názoru rodičů na sociálních sítích ale vláda zapomněla například na obchody s obuví a oblečením, knihkupectví nebo papírnictví. Ačkoli školní potřeby je podle mínění rodičů možné z většiny nakoupit v supermarketu, kvalitní zimní oblečení pro děti tam prý neseženou.

"Už se tomu jenom směju. Já ke kadeřnici nesmím, ale můj pes ano. Nemůžu dětem koupit boty a bundy, ale vezmu je na nákup do obchodu se střelivem. Do zoo se nesmí, ale hlavně, že se otevřely autosalony. Je to jenom "monkey business", ze kterého těží pár vyvolených," nešetřil v diskuzi na facebooku kritikou uživatel s přezdívkou Fler Flaffy.

Anketa Měly by podle vás dostat obchody s obuví a oblečením výjimku? Rozhodně ano, už dávno měly být otevřené. 74 75 hlasů Ano, ale měly by ji dostat i další obchody. 21 21 hlasů Ne, jejich uzavření má dobrý důvod. 4 4 hlasy Nevím, co si o tom myslet. 1 1 hlas Hlasovalo 101 lidí.

Přispěvatelka Marcela ještě přitvrdila. "No, obchod se střelivem je v této době velmi důležitý. Koupíme si zbraň a půjdeme se odstřelit," napsala na sociální sítě.

Jeden z největších problémů je podle názoru rodičů pořízení zimní obuvi. Botám, které nabízí supermarkety, příliš nedůvěřují. Nákup přes internet podle názorů na sociálních sítích zejména v případě dětí také není řešením.

"Každá noha je jiná, některá širší, některá má vysoký nárt atp. A u dítěte je to obzvlášť jiné než u dospělého. Je prostě třeba to vyzkoušet. Takhle bych mohla objednávat boty do aleluja," vyjádřila se uživatelka Denisa. Řada diskutujících připomněla také to, že zimní oblečení nepotřebují jen děti, ale třeba i senioři. Většina z nich navíc doma ani nemá internet, aby přes něj mohla nakupovat.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na pondělní tiskové konferenci připustil, že rozvolňování nařízení na první pohled nemusí být logické. Ujistil však, že se lidé dalšího otevírání obchodů dočkají v další fázi rozvolňování. Řekl také, že "výjimku ohledně prodeje střeliva si vyjednal jiný resort". Důvodem je prý odstřel divočáků kvůli prasečímu moru.