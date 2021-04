Rodiče zuří! Proč jsme očkovali učitele, když děti nejdou do škol?

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) před týdnem uvedl, že z 610 tisíc testovaných dětí bylo nakažených jen 302. Tento týden nechala žáky testovat i Praha 9, z 1500 PCR testů byl jeden pozitivní, z celkem asi 5000 testů, tedy včetně antigenních, byly pozitivní dva.



Na pozadí těchto výsledků a také faktu, že učitelé patří mezi přednostně očkované, se někteří lidé, a hlavně rodiče, diví, proč se děti nemohou vrátit do škol. Ve čtvrtek představitelé vlády představili přehled uvolňování opatření pro školství, kde se s prezenční výukou, jak také ministerstvo zdravotnictví potvrdilo pro TN.cz, v tomto školním roce už nepočítá.



"Ta čísla se mohou zdát nízká, ale ono si musíme uvědomit, že u zdravé populace, což jsou ti, kteří jdou na testování, je virová nálož velmi nízká," řekl Arenberger k testování žáků minulý týden.



"Připadám si jak v pověstném Kocourkově. Jen ho bohužel zažívám na vlastní kůži a ten pocit bezmoci je frustrující. Nejsem schopen pochopit rozdíl mezi rozsáhlými pracovními kolektivy a poměrně homogenními skupinami žáků, které je poměrně jednoduché kontrolovat a usměrňovat plošně naočkovaným školským personálem. Je až smutné sledovat apatii, která přepadá školáky," napsal pro TN.cz rodič dvou školáků na druhém stupni Petr Straka.



"Jsou decimovány životy dětí, které mají smůlu, že se nenarodily v letech, které jsou někým blahosklonně privilegované. Je opravdu důležitější otevřít psí salony, než umožnit školní docházku například osmákům? Kde je logika v masivním a přednostním testování školského personálu?" ptá se Straka.



Přestože se nepočítá s návratem dětí na prezenční výuku v tomto školním roce, pro ministerstvo školství je toto téma dle jeho vyjádření prioritní.



"Jak jsme ale již mnohokrát uvedli, a na čem se shodují také odborníci, musí být tento návrat pro všechny aktéry, tedy žáky/studenty, pedagogy i zaměstnance škol, především bezpečný. Kroky, jako je například rotační výuka, která významně snižuje riziko rozšíření nákazy, testování žáků anebo kritérium incidence pro rozvolňování, to vše je směřováno k tomu, aby se ve školách vytvořilo pro žáky i zaměstnance bezpečné prostředí a abychom tyto žáky v prezenční výuce také udrželi," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Ministerstvo školství předpokládá, že by se střední školy otevřely pro teoretickou výuku nejpozději při týdenní incidenci 75 případů na 100 tisíc obyvatel. To by ale podle čtvrtečního vyjádření ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) nohlo nastat až na konci května nebo v červnu.

Anketa Měly by se žáci a studenti okamžitě vrátit do škol? Ano 100 3 hlasy Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 3 lidí.

Naopak opozice by chtěla vidět děti v kompletní sestavě ve třídách ještě před létem. "Zbylou část žáků v mateřských školkách, na středních a vysokých školách doporučujeme zahrnout do třetí vlny návratu dětí do škol, a to ideálně od 10. května 2021 po předchozím vyhodnocení epidemického vývoje ve školách," uvedl Anticovid tým koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09.



Komunisté také podporují co nejdřívější návrat žáků do lavic, přesné datum ale neuvedli. Prezenční výuku s pravidelnými PCR testy by uvítali i Piráti. "V říjnu 2020 jsme žádali, aby vláda zajistila kvalitní neinvazivní PCR testy například ze slin a využila metodu takzvaného poolingu. O situaci jsme jednali v úterý i s ministrem Arenbergerem. V rámci jednání jsme předložili požadavek na zajištění úhrady PCR testů a jejich zrovnoprávnění s antigenními testy. Navrhli jsme, aby školy, které testují kvalitními testy metodou PCR, mohly obnovit výuku v plně prezenční formě, bez rotací," uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň.





Škola v Semilech odmítá děti testovat, rodiče připravují žalobu na stát. Podívejte se na reportáž TV Nova:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.