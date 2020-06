Rodičovství je čím dál dražší. Na kolik v Česku dítě vyjde? VELKÝ PŘEHLED

Pořídit si dítě je poměrně drahá "sranda". Podle ekonomických odhadů v současnosti náklady na péči o potomka do jeho 18 let činí 1,6 milionu korun. V této ohromné částce se skrývají výdaje na stravu, školní pomůcky, oblečení, ale také hračky nebo zájmové kroužky.

Vychovat dítě se stává čím dál dražší záležitostí - zdražuje jídlo, elektřina, rostou nájmy. "Náklady na výchovu a výživu dítěte (do 18 let věku) v současnosti dle kvalifikovaného odhadu činí zhruba 1,6 milionu korun," říká ekonom Lukáš Kovanda. Mnoho lidí tento faktor odrazuje od pořízení si dalších dětí, či odkládají rodičovství do vyššího věku, kdy ale rostou zdravotní rizika a zvyšuje se nebezpečí neplodnosti.

"Jiné páry si dítě pořídí, ale pak jsou výší výdajů nepříjemně zaskočeni. Zjišťují, že nákladnost dítěte podcenily. Více než polovina maminek, přesněji 55 %, uvedla v aktuálním šetření agentury STEM/MARK, že finanční náročnost rodičovství předčila jejich očekávání," tvrdí Kovanda.

Třetina žen si před narozením dítěte není schopna utvořit finanční rezervy, protože zkrátka nemá dostatek peněz. V následující tabulce se můžete podívat na jednotlivě rozepsané náklady a zjistit, jaké položky jsou nejdražší u miminek, školáků či adolescentů.

To, že děti nejsou levnou záležitostí, letos pocítila i česká ekonomika. V důsledku uzavření škol při koronavirové krizi zůstalo mnoho rodičů doma, aby pečovali o své potomky. Na základě ekonomických studií vyšly náklady zavřených škol na 0,1 až 0,25 procenta HDP České republiky.

"Čtyřtýdenní uzavření škol v ČR připraví českou ekonomiku zejména z důvodu absentérství rodičů v základním scénáři zhruba o deset miliard korun, veřejnou kasu pak o zhruba 3,6 až čtyři miliardy korun. Dvanáctitýdenní zavření škol ale ekonomiku může připravit v krajním scénáři o zhruba 42 miliard korun a veřejnou kasu o zhruba patnáct miliard korun," vysvětluje Kovanda.