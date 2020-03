Rodina a nejbližší se naposledy rozloučili s olympioničkou Danou Zátopkovou

Naposledy se v pátek v pražských Strašnicích ti nejbližší loučili s olympioničkou Danou Zátopkovou. Olympijská vítězka v hodu oštěpem odešla do sportovního nebe přesně před týdnem ve věku 97 let.

Loučení proběhlo vzhledem k současným omezením v nouzovém režimu. Čas i místo její blízcí tajili, aby dorazilo jen pár pozvaných.

"Já jsem Danu nezažil jako sportovkyni, ale vzpomínám na ni jako na dámu, která měla vždy skvělou náladu, vždy byla optimistická a vždy používala takový selský rozum a na každé trable měla dobrý nápad. Kdykoliv se cokoliv dělo, tak byla u toho a těch jejích 97 let bylo nádherných, dosáhla v životě všeho, čeho chtěla, my na ni budeme vždy dobře vzpomínat," sdělil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Na Danu Zátopkovou její známí i kolegové vzpomínají jako na skvělou vypravěčku, která milovala dobrou náladu a do posledního dechu se angažovala v olympijském hnutí.

Dana Zátopková by si podle Kejvala nepřála, aby lidé truchlili. Co si naopak přála, to bylo vystoupení armádního uměleckého sboru Ondráš, jehož písně doprovodil cimbál. Žena, která odolala tlaku komunistů a zůstávala trochu ve stínu slavnějšího manžela Emila, nikdy nezahořkla a pomocnou ruku vždy podala ráda.

"Poslední OH byly ve znamení Emila Zátopka, to jsme dělali všechno s Danou od začátku. Ona vždy chtěla, aby to bylo veselé, aby nebyly žádné vzpomínky. Byla schopná skvěle komunikovat s lidmi, kteří byli o dvě, tři, dokonce čtyři generace mladší a perfektně k nim promlouvala," doplnil Kejval.

V poslední době pomáhala i tvůrcům filmu o výjimečném sportovním páru Zátopkových. Premiéry už se bohužel nedočkala.