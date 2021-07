Rodina i policie hledají Honzu (22). Jdu za kamarádem, řekl, než zmizel

O 22letém chlapci ze Zbyšova u Brna od neděle nikdo neslyšel. "Dotyčný se po práci z nezjištěných důvodů nevrátil domů. Nikomu o sobě nepodal žádnou zprávu,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Do hledání se zapojili také přátelé, kteří se o Honzu strachují. "Pročesáváme okolí. Domlouváme se, kde to budeme procházet. Okruh, kam by mohl jít, je strašně velký," řekla TN.cz kamarádka hledaného.

Podle ní se navíc mladík měl kolem 17. hodiny z práce vrátit domů. Prarodičům poté řekl, že jde ke kamarádovi. "Ten o něm ale nic neví. Vůbec ten den nebyli v kontaktu," doplnila.



Honza je 170 centimetrů vysoký a má hubenou postavu. Poznávacím znamením je sádra na pravé ruce. Při odchodu měl na sobě bílé tričko, modré šortky a na nohou pantofle značky Tommy Hillfiger. U sebe měl navíc také bílý batoh.



"Jestli víte, kde by se mohl pohřešovaný mladík zdržovat, neprodleně volejte tísňovou linku 158,“ apelují policisté.