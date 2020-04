Rodina Máši (†23) a Pepíčka (†5) prosí o pomoc. Oba zemřeli při nehodě

V pondělí smetl vlak na nechráněném železničním přejezdu lokální trati z Nýřan do Heřmanovy Huti na severu Plzeňska auto, ve kterém cestovala mladá rodina. Při tragédii zemřeli tři lidé - 23letá Máša, pětiletý Pepíček a 17letý Martin. Tatínek Josef bojuje o život. Příčinu tragédie vyšetřuje policie.

K přestálé hrůze má truchlící rodina navíc strach, jak 24letý táta Josef zvládne odpojení od přístrojů. Jeho stav je totiž kritický a má vážně poškozený mozek. "Je to padesát na padesát," připustil zdrcený Jaroslav, otec zesnulé Máši. Redakce TN.CZ ho zastihla na cestě za zbytkem rodiny.

Zoufalí příbuzní netuší, jak k nehodě došlo a co přesně se na místě tragédie stalo. Spekulace o tom, co bylo příčinou srážky, se dle vyjádření Jaroslava dozvídají z internetu. Jednou z nich je také možnost, že žlutý lokální vlak posádka vozu kvůli kvetoucí řepce neviděla. Poblíž přejezdu, kde vyhasly hned tři mladé životy, hoří desítky svíček. Lidé sem nosí i plyšové hračky a drobné dárky. Také Jaroslav za své zesnulé blízké přišel zapálit svíčky.

Jedinou dobrou zprávou je pro rodinu skutečnost, že čtyřletý Lukášek se v pondělí vrátí z nemocnice domů. Sedmiměsíční Matyášek si tragédii naštěstí zatím neuvědomuje, jeho bratříček však v nemocnici údajně úplně přestal mluvit.

Neštěstí těžce zkoušenou rodinu zřejmě jen tak opustit nehodlá. Kvůli krizi způsobené pandemií koronaviru totiž řada jejích členů přišla o práci a bojí se, zda dokáží zafinancovat náklady na pohřeb pro hned tři členy rodiny. Před měsícem a půl navíc dle Jaroslava už jednoho blízkého pohřbili.

Rodina zesnulé maminky Máši i o život bojujícího Josefa tak žádá o pomoc ostatní. Část nákladů na důstojný pohřeb dle svých slov dokáží zajistit, ne však všechny. Věří, že se najdou lidé, kteří jim v jejich situaci pomohou a oni budou se budou moci se svými blízkými řádně rozloučit. Za tímto účelem rodina zřídí transparentní účet.

"Od té doby, co byla ta havárka, jsem ještě nespal. Byla to dcera, vnuk a synovec. V tom autě, to byla celá moje rodina," svěřil se redakci TN.CZ pan Jaroslav. Malého Lukáška zachránila skutečnost, že po srážce vypadl z auta. Druhého z chlapců sice náraz také vymrštil ven, bohužel však přímo do dráhy padajícího vozu, pod kterým zůstal zaklíněný.

Kvůli strachu z šíření Covid-19 dovoluje nemocnice návštěvy jen pod velmi přísnými pravidly a ke zraněným pouští najednou maximálně dva členy rodiny.