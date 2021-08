Rodina na zahradě objevila zápřednici jedovatou. Vlezla batoleti do bazénku

Pokud má člověk zahradu, soužití s různými druhy pavouků je nezbytností. Zápřednice jedovatá obvyklým hostem na většině českých zahrádek není, na pozemku paní Růženy z Konojed na Litoměřicku se jí ale zalíbilo.

Usadila se tam už před několika dny a od té doby o sobě dala vědět několikrát. "Objevila se nám přímo na zahradě a teď dvakrát za sebou v dětském bazénu. Poprvé jsme ji zaznamenali asi před devíti dny a narážíme na ní teď skoro každodenně," sdělila redakci TN.cz Růžena.

Z pavouka příliš nadšená není. "Když jsem ho tu viděla, tak jsem se chtěla stěhovat," řekla se smíchem. "Vyděsilo mě to, máme dvouletého chlapečka, který tady běhá po zahradě, chodí do toho svého bazénku, kde se to objevilo. Máme prostě strach no," dodala už vážně.

Na její zahradě zápřednice sice vítané nejsou, rodina je ale nechává žít. "Maximálně ho chytíme do skleničky a pustíme o kus dál. Nevíme ani, jestli se může hubit nebo ne," konstatovala.

Nebezpečí nepředstavuje, říká odborník

Hubení nemá podle zoologa a předsedy České arachnologické společnosti Milana Řezáče, který podle fotografií potvrdil, že se jedná o samičku zápřednice jedovaté, důvod. Pavouk je sice jedovatý, zdravotní riziko ale pro člověka nepředstavuje. "Následky kousnutí nebývají horší, než co způsobí svým žihadlem všudypřítomné vosy či včely," vysvětlil.

"Hubení by navíc bylo bojem proti větrným mlýnům – kde tento pavouček žije, nevyhubíte ho, stejně jako třeba plzáka španělského," dodal Řezáč. Pokud se s ním ale někdo setká, doporučuje nebrat ho do ruky. Pokud se cítí v ohrožení, může člověka kousnout.

Ačkoliv zápřednice jedovatá žije především v jižní Evropě, neboť si libuje v teplém podnebí, i v některých českých regionech je hojně rozšířená. "Tento pavouček se vyskytuje v nejteplejších oblastech České republiky, včetně Litoměřicka," upřesnil Řezáč.