Rodina rozhodla o podobě pohřbu Milana Lasici. Státní pocty nebudou

Žádné pocty ani státní smutek. Pohřeb herce, zpěváka a komika Milana Lasici bude skromný. Rozloučí se s ním jen nejbližší rodina.

V úterý to řekl ředitel bratislavského divadla Studio L+S, upozornil portál tvnoviny.sk. "Já mám informaci, že pohřeb bude jen v kruhu nejbližší rodiny, která to chce takto realizovat. Je potřeba to respektovat," uvedl.

Po pohřbu se státními poctami volali v petici Lasicovi fanoušci. Smutek zase chtěli vyhlásit někteří slovenští politici. Pozůstalí si však ani jedno nepřejí.

Lasica zemřel v neděli večer při výročním koncertu právě ve Studiu L+S. Během písně Ja som optimista zničehonic zkolaboval a už se ho nepodařilo oživit. Podle pitevní zprávy bylo příčinou selhání srdce. Bylo mu 81 let.

Milan Lasica zemřel přímo na jevišti: