Rodina se otrávila houbami ze zahrady, skončila v nemocnici!

Dvě záchranářské posádky do Ostravy - Mariánských Hor vyrazily před třetí hodinou odpoledne.

"Záchranáři ošetřovali tři členy rodiny jevící známky otravy. Podle zjištěných informací nasbírali postižení houby na zahradě a použili je jako součást připravovaného pokrmu," popsal mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Jenže po jídle začalo být osmašedesátiletému muži i ženám ve věku 46 a 20 let zle. "Měli sucho v ústech, závratě, trápila je nevolnost a bolesti břicha. Posádky všem třem pacientům poskytly neodkladnou péči a poté je transportovaly do ostravských nemocnic: muže do Fakultní a obě ženy do Městské," uzavřel Humpl.