Rodina se sejde u kulatého stolu. Rozhodne o osudu Harryho a Meghan

V pondělí se princ William, jeho bratr Harry a také princ Charles zúčastní summitu, který svolala královna Alžběta II. Řešit se bude budoucnost vévody a vévodkyně ze Sussexu. Pro setkání si královna vybrala dům v Sandringhamu, který by měl při řešení krize přinést všem pocit klidu. Schůzka by měla také skončit brzy, aby královna stihla čaj o páté.

Královskou rodinu čeká v pondělí nelehký úkol. Měla by se zabývat oznámením prince Harryho a vévodkyně Meghan o jejich odchodu do ústraní. Diskutovat se bude nejen o jejich finanční budoucnosti, bydlení, ale také o titulech. Odebrat by jim je královna prý neměla.

Místo konání

Summit se rozhodla královna uspořádat v sídle Sandringham, které se nachází na východě Anglie. Je oblíbeným místem Jejího veličenstva především v období zimy. Často sem jezdil také princ William s bratrem Harrym. Dětství zde trávili i se svou zesnulou maminkou princeznou Dianou. Alžběta II. se prý rozhodla summit svolat do sídla kvůli rodinné historii a šťastných chvilek, které zde rodina prožila.

Královna také v tomto období pořádá různé večírky a zve do Sandringhamu své hosty. V neděli musel odjet například její vnuk Peter Phillips, který babičku navštěvuje každoročně. Domů vyrazil hned po nedělním obědu, aby udělal prostor pro důležité hosty summitu.

Průběh schůze

Týdenní summit by měl začít podle deníku Dailymail v pondělí ve dvě hodiny odpoledne místního času. Schůze by měla trvat přibližně tři hodiny. Poté už čeká královnu tradiční čaj o páté. Ten si prý nenechá ujít. Pro setkání zaměstnanci připravili místnost s knihovnou, kde se nachází kulatý stůl. Před schůzí si všichni dají společně ještě oběd.

Účastníci summitu

Ke kulatému stolu zasedne královna Alžběta II., princ Charles a jeho syn William s bratrem Harrym. Vévodkyně Meghan se schůze nezúčastní, jelikož je v Kanadě. Mohla by s nimi ale mluvit prostřednictvím konferenčního hovoru. Pravděpodobné také je, že své manželce princ Harry zavolá v soukromí a o všem ji bude informovat v jiné místnosti.

Summitu by mohl být přítomen sir Edward Young, který je královnin sekretář. Jeho úkolem bude poskytovat informace také ministru zahraničí siru Marku Sedwillovi. U stolu by měl být i soukromý tajemník královnina syna Clive Alderton nebo sekretář prince Williama a bývalý státní úředník Simon Case. Svého pomocníka bude mít také princ Harry, a to tajemnici Fionu Mcilwhamovou.

Rychlé jednání

Královna podle deníku svolala schůzi jen pár dní poté, co vévoda s vévodkyní ze Sussexu šokovali veřejnost svou novinou. Chtěla se prý vyhnout chybám, které se staly v minulosti. Mezi ně patří například řešení situace ohledně rodinných rozkolů po smrti princezny Diany. V té době se někteří členové rodiny spolu nebavili.

