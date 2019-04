Rodina ze Vsetínska přišla v ohni o vše! Obec zahájila sbírku

Stačila půlhodina a z domu rodiny Koudelových zbyly jen ruiny. “Zatopili jsme a šli jsme domů děti uspávat. Potom žena přiběhla, že něco se děje v kotelně. Už bylo vidět přes dveře, že tam hoří, tak jsem běžel pro kýble s vodou,“ popsal majitel domu Martin Koudela.



K domu se začali sbíhat sousedé a Koudelovi pomáhali s hašením. On sám utrpěl popáleniny druhého stupně. “Přiběhla spousta lidí, ale bylo vidět, že ten požár už je tak silný a velký, že už by se asi s těmi malými hasičáky nedalo nic dělat. To bych nevěřil, že to bude takový fofr,“ řekl Koudela.



Starost o tři malé děti zůstala na paní Marii. Rozespalé dcery nechápaly, co se děje. “V ten večer, kdy jsme je tahali z postele, tak oni mi začali utíkat a chtěli zachraňovat plyšáky,“ vzpomíná Marie Koudelová.



I přes snahu několika desítek hasičů a sousedů dům lehl popelem. Přitom jen nedávno prošel rozsáhlou opravou. “Začali jsme to pomalu vlastními silami opravovat. Když jsme měli peníze navíc, tak šly do rekonstrukce,“ přiblížil Koudela.



Teď rodině pomáhají příbuzní, ke kterým se přechodně nastěhovali, stejně jako obec. Kromě okamžité finanční výpomoci pro ně založila transparentní účet. Dobrovolní hasiči z okolních obcí zase pomohou s ruinami.



“Přistavíme kontejnery a hasičské jednotky budou postupně nastupovat na demoliční práci. Spáleniště, které tam je, zlikvidujeme,“ uvedl starosta obce Huslenky Oldřich Surala (STAN).



Sbírka pro rodinu poběží do 26. července. Transparentní účet má číslo 5605978389/0800, peníze lze také předat na pokladně obecního úřadu v Huslenkách.