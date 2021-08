Rodina zveřejnila příčinu smrti herce Marka! Splní mu jeho poslední přání

Vladimír Marek by v pátek oslavil významné životní jubileum, týden před 70. narozeninami ho ale našli mrtvého v bytě. O herci se vědělo, že bojoval s vážnou nemocí. Příbuzní potvrdili, že právě ta byla příčinou jeho smrti.

"Rodina dává na vědomí všem Vláďovým přátelům, že zemřel v souvislosti se svým onemocněním lymfomem, který mu znepříjemňoval život posledních pár let," oznámila prostřednictvím sociálních sítí vnučka Anička.

Příbuzní zároveň zveřejnili i parte, ze kterého vyplývá, že žádné honosné poslední rozloučení se nechystá. "Nezemřel, jen vyslyšel vábení nového nebeského angažmá. Novou smlouvu podepsal 27. 7. 2021 ve svých 69 letech. Tak, jak si přál, bude jeho poslední cesta bez pompy a ovací. Jeho popel bude rozptýlen. Nikdy na něho nezapomeneme. Jeho milovaná mamulka Helenka Marková a vnučka Anička s maminkou,“ stojí v parte.

O úmrtí herce informoval minulý týden na svém facebookovém profilu jeho blízký kamarád, operní pěvec Radek Krejčí. Právě on herce našel bezvládně ležet v bytě.

"Vladimír byl dlouho nemocný. Ale přeci jen s námi komunikoval přes sociální sítě. Bylo to už jeho poslední spojení se světem. Od víkendu se nikomu neozýval. Tak jsem to risknul a šel po všech možných institucích... Nemocnice, přátelé, sousedi, atd. Nakonec jsem nechal otevřít byt hasiči. Bohužel už byl Vláďa mrtvý. Ať je mu let vesmírem milosrdný. Sbohem," uvedl Krejčí.

Vladimír Marek účinkoval hlavně v muzikálových představeních jako Johanka z Arku, Cabaret, Kvaska nebo Excalibur. Nejdéle pobyl v královéhradeckém Divadle Drak, od roku 1991 pak měl stálé angažmá i v pražském Divadle Na zábradlí. Zahrál si také ve filmech Svatba upírů nebo Perníková věž.