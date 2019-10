Rodinné přepadení poštovního vozu! Soud potvrdil tresty rodičům i dětem

Soudy po pěti letech ukončily případ, který u nás nemá obdoby. Do vězení pravomocně poslaly 2 hlavní aktéry přepadení poštovního vozu u Nížkovic na Brněnsku. Lupiči si tehdy vzali téměř půl milionu korun. Do akce se zapojila celá čtyřčlenná rodina. Hlavní organizátor dostal trest devět let vězení.