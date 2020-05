Zoufalou rodinu vykradli třikrát za půl roku. Policie má podstav a nestíhá

Policie hledá zloděje, kteří vykradli minimálně třikrát během půl roku dům rodiny z Mělnicka. Naposledy minulý týden z garáže odvezli čtyřkolku. Policisté říkají, že jich je v okrese málo a nestíhají mít hlídky všude, kde je to potřeba.

Zloději se dostali do domu rodiny oknem. "Já tady nechal hrabičky, abych kdyžtak poznal, že tady někdo byl," sdělil člen rodiny. Vloupání začíná být pro rodinu Jarošových z Jeviněvsi běžnou věcí. Od Vánoc je vykradli už třikrát, jen minulý týden dvakrát.



"Ukradli mi věci na motokros, dres, kalhoty, motorovou pilu, promítačku i televizi," popsal Jan Jaroš. Kromě toho i čtyřkolku, kterou měl zamčenou v garáži. Kamery tu sice měli, i ty ale zmizely. Aby se dostali zloději dovnitř, využít dokázali i malé okénko.

Během natáčení reportáže TV Nova majitelé navíc zjistili, že se dovnitř snažili dostat i v noci z pondělí na úterý. "Už zase klika venku, ale dovnitř se nedostali. Prosím vás, tady už není co ukrást, jenom já. A já jsem stará, co byste se mnou dělali," řekla Dagmar Jarošová.



Celková škoda jde do statisíců korun. Případem se zabývá policie. Ačkoliv tamní obyvatelé prý ukradenou čtyřkolku viděli několikrát v okolí projíždět, policisté zatím nic v ruce nemají. "Policisté zahájili úkony pro trestní čin vloupání a porušování domovní svobody," sdělila mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová.



"Policie řekla, že to bude vyšetřovat, ale že jich je málo. Buď jsou ti zloději tak dobrý, nebo se to nevyšetřuje, nejsou na to lidi,"okomentoval situaci Jaroš. Celkem chybí na Mělnicku momentálně 28 policistů. Podobný problém mají policejní služebny po celé republice.



"K 1. květnu letošního roku evidujeme mínus 3500 policistů, tedy nám chybí tento počet. Nejhůře je na tom krajské ředitelství hlavního města Prahy, Středočeský kraj a například Ústecký kraj," upřesnila Hana Rubášová, mluvčí policejního prezidia ČR.



Lidé v uniformách chybí i na Karlovarsku, Plzeňsku nebo v Jihočeském kraji. Přitom nováčky lákají na nástupní příspěvek až 150 tisíc korun či služební byt. A situace se stále zhoršuje. Před pěti lety chybělo do plného stavu 1700 policistů. Teď je to už dvojnásob.