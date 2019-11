Rodiny s malými dětmi žijí v nejistotě! Politici si je berou jako rukojmí

Opozice na páteční devátou hodinu svolala další mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Na programu je jediný bod - novela zákona o státní sociální podpoře, kterou by se od nového roku zvýšil rodičovský příspěvek ze současných 220 tisíc na 300 tisíc korun.

Návrh, který by přilepšil rodičům novorozenců i těm, kteří doma mají dítě do čtyř let a příspěvek stále budou pobírat, má podporu napříč politickým spektrem. I tak ale hrozí, že ho zákonodárci nestihnou do konce roku schválit. Všechny dosavadní pokusy totiž ztroskotaly.

Důvodem je požadavek vlády, podle kterého by měl být nejdříve schválen daňový balíček. Ten počítá s vyšším zdaněním alkoholu, tabákových výrobků a hazardu, ale také technických rezerv na životní pojištění občanů. Zvednout se má také poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Opozice daňový balíček kritizuje. Vláda si podle ní navíc bere rodiny s malými dětmi jako rukojmí, když bez něj odmítá schválit vyšší rodičovský příspěvek. Rodiče tak stále žijí v nejistotě, jestli budou od nového roku pobírat více, nebo ne.

Na mimořádných schůzích Sněmovny, které dosud svolával kabinet premiéra Andreje Babiše, se tak opoziční a vládní strany nedokázaly shodnout. Především poslanci ODS projednávání zdržovali dlouhými proslovy a Sněmovna se tak ke schvalování vůbec nedostala.

Nyní se role obrátí - za páteční mimořádnou schůzí stojí opozice, která chce projednávat jen rodičovský příspěvek. Jenže v takovém případě zase hrozí, že vládní poslanci nebudou hlasovat pro navržený program a schůze tak reálně ani nezačne.

