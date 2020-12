Rodiny svírá nejistota. Nevědí, zda si budou moci vzít seniora na Vánoce domů

Vánoce jsou obdobím, kdy se má setkávat rodina a trávit spolu chvíle klidu. Mnohé rodiny si proto na svátky berou příbuzné z domovů důchodců domů. Jak to ale bude letos, se stále neví. Nouzový stav totiž znemožňuje seniorům opouštět domovy se sociální službou.

Na TN.cz se obrátila paní Pavla, která tento problém aktuálně řeší. Z domova důchodců na pražském Chodově by si ráda na 14 dní k sobě vzala svou maminku.

"DS mi napsal, že po dobu nouzového stavu je zákaz vycházení seniorů z domova. To znamená, že pokud nebude zrušen nouzový stav během vánočních svátků, nebudou si moci rodiny vzít své příbuzné domů na svátky. Začínám mít pocit, že jde o cílenou psychickou likvidaci seniorů," posteskla si paní Pavla.

Z e-mailu, který Domov pro seniory Chodov poslal paní Pavle a který poskytla redakci TN.cz, je patrné, že vývoj situace je nejistý.

"Stále platí zákaz vycházení klientů domovů pro seniory mimo zařízení. Novinkou je pouze rozšíření výjimek ze zákazu návštěv. Více informací k vánočním svátkům Vám budeme moci předat, jakmile se Vláda ČR vyjádří k prodloužení či zrušení nouzového stavu a s ním spojenými opatřeními/nařízeními," stojí v e-mailu.

Ředitelka chodovského domova Ilona Veselá však TN.cz ubezpečila, že klienti budou moci trávit svátky mimo zařízení. "Budeme umožňovat odjezdy na svátky domů. Za jakých podmínek nedokáži teď říci. Epidemiologická situace a hygienická opatření se mění každý den," vysvětlila Veselá.

Nejistota ale panuje i v jiných domovech. "Všechno záleží na vládě. Nouzový stav znemožňuje, abychom klienty pouštěli na Vánoce k rodinám," sdělila ředitelka českobudějovického Domova pro seniory Máj. "Pokud by toto nařízení nadále platilo, spíš bychom rozšířili návštěvy o Vánocích a snažili se rodinám vycházet co nejvíc vstříc," dodala.

Domov pro seniory Hrubá voda na Olomoucku naopak nevidí žádný problém. Rodiny si podle ředitele Josefa Vacka mohou svého příbuzného vzít bez ohledu na nouzový stav. "Museli bychom pak akorát řešit situaci, až by se klient do domova vracel. Jestli bychom ho dali do izolace na 10 dní. Určitě bychom ho ale přijali zpět," uvedl.

"Určitě to rodinám umožníme," souhlasí ředitel Domova důchodců Černožice Martin Scháněl. "I nyní v rámci karantény si rodina může klienta vzít domů. Je potřeba, aby trávil čas s rodinou, my mu ji nemůžeme plně nahradit," tvrdí Scháněl.

V případě přetrvávajícího nouzového stavu ale mohou být omezené návštěvy v domově. Výkladů je ale podle něj mnoho, o čemž svědčí i fakt, že každý domov k situaci přistupuje jinak.

Jak ale uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), "vycházky z domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a pobytových odlehčovacích služeb jsou stále zakázány, což se týká i možnosti např. odjet na víkend za rodinou." Podle současného usnesení vlády by tak domov neměl pustit klienta na Vánoce domů.

Po dobu trvání nouzového stavu totiž platí "zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení." Výjimkou jsou případy, kdy by senior vážně psychicky strádal.

V sobotu 12. prosince nicméně nouzový stav končí a spolu s ním i toto usnesení. "V tuto chvíli, až skončí nouzový stav, ani nemůžeme postupovat jinak, než že budeme klienty na Vánoce pouštět k rodinám," vysvětluje ředitel Domova seniorů Františkov Jan Gabriel.

Vláda ale v pondělí oznámila, že bude žádat o prodloužení nouzového stavu. Ve hře je tak varianta, že během vánočních svátků stále bude panovat nouzový stav. MPSV však redakci TN.cz ubezpečilo, že bude usilovat zrušení zákazu vycházení z domovů.

"MPSV bude požadovat, aby zákaz vycházení byl zrušen a senioři mohli být na svátky doma. Spolu s ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi a kraji diskutuje, za jakých podmínek by se tento zákaz měl zrušit," uvedla mluvčí MPSV Jaroslava Sladká.

"Věci jsou stále v procesu a vládní nařízení jsou v této chvíli nepredikovatelná," dodala.

O víkendu v domovech důchodců byly po dlouhé době první návštěvy. Podívejte se na dojemné okamžiky v reportáži TV Nova: