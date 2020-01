Skandál kvůli levným rohlíkům z Lidlu. Pekaři zuří, úřad jim hrozí pokutou

Obchodní řetězec Lidl nabízí od pondělí 27. ledna v akci rohlíky a housky za 1,50 korun. Pečivo, které obvykle prodává za 1,90 Kč, bude mít za sníženou cenu v nabídce do 2. února. Ve většině řetězců se přitom cena za obyčejný rohlík pohybuje nejníže za 1,90 Kč, u menších prodejců běžně přesahuje tři koruny.

Ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR Jaromír Dřízal v reakci na tuto akci vyjadřuje podivení nad takto nízkou cenou a spekuluje o tom, že některé pekárny dodávají řetězci svoje produkty za podnákladové ceny. Rozhodnutí řetězce označil za nešťastné. Pokud by se k podobnému snižování cen přidaly další řetězce, mohlo by dojít k tlaku na výrobce, aby pečivo dodávali levněji. Se stejnou cenou se přitom již minulý týden vytasil e-shop iTesco, ten bude mít rohlíky za 1,50 až do 3. března.

Na snižování nákladů ve výrobě není přitom podle svazu prostor. Tlak na nižší ceny by tak v budoucnu mohl vést spíše k nahrazení čerstvého pečiva zamrazovanými polotovary, pro některé pekárny by mohl být dokonce likvidační. Ani současná běžná cena 1,90 Kč za rohlík podle Dřízala neodpovídá reálné hodnotě produktu, jako udržitelnou pro pekaře by viděl spíše částku kolem tří korun. To je mimochodem běžná cena rohlíků u menších pekařů a přímých obchodníků, kteří do ceny spíše promítají reálné náklady.

Konstatoval také, že bude vyvíjet nátlak na obchodníky, aby pekárenské produkty neprodávali za nízké ceny. Pokud by pekárny dodávaly obchodníkům rohlíky za cenu nižší než 1,25 Kč, což jsou ustanovené ekonomicky oprávněné náklady, tak by dokonce jednaly protizákonně. Není přitom úlohou svazu pekařů, stanovovat ceny pečiva, tuto moc má v rukou ministerstvo financí.

Proti takovému tlaku se proto již ohradil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je sice vědom poměrně obtížné situace, v níž se pekárenský sektor nachází, avšak je nucen upozornit na soutěžní pravidla, která požadují, aby každý soutěžitel stanovoval svou tržní strategii nezávisle na ostatních," vysvětluje předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Jestliže by se pekaři snažili společným postupem ovlivnit některého ze svých kolegů, aby neprodával příliš lacino, nebo obdobně tlačili na prodejní cenu obchodního řetězce, mohlo by se dokonce jednat o porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. "Za porušení soutěžních pravidel přitom hrozí pokuty až do výše 10 % z obratu soutěžitele," dodává Rafaj.