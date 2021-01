Rok 2021 přináší řadu nových zákonů. Podívejte se, co všechno se změní!

Paušální daň

Od příštího roku každý měsíc zaplatí OSVČ, které se rozhodnou pro paušální daň, 5469 korun. "Když se živnostník nebo OSVČ rozhodne vstoupit do paušální daně, tak v podstatě už nepodává daňové přiznání, nepřijde mu nikdy žádná daňová kontrola," vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Vyplácení stravenek

Novela zákona o dani z příjmu zavádí také změnu pro zaměstnance, a to ve způsobu vyplácení stravenek zaměstnavatelem. Zaměstnanci budou moci místo nich dostávat peníze.

Novela zákoníku práce

V roce 2021 nás čeká také novinka, kterou ocení například maminky se zkráceným pracovním úvazkem. Takzvané sdílené pracovní místo umožní jeden plný úvazek rozdělit mezi více lidí. Ti si pak původní mzdu rozdělí podle toho, jakou část úvazku odpracovali.

Bankovní identita

Od 1. ledna mohou klienti řady bank, kteří používají internetové bankovnictví, použít své přihlašovací údaje i k přihlášení do systému veřejné správy. Mohou si například z mobilu poslat žádost o státní příspěvek či dávku.

Zkrácení délky oddlužení

Novela insolvenčního zákona přinese zkrácení délky oddlužení z pěti let na tři roky. To by mohlo například zmírnit i dopady pandemie na finanční situaci řady lidí, a to i těch, kteří mají dluhy z podnikání.

Elektronické dálniční známky

Od ledna už nebudeme muset na okno lepit papírovou dálniční známku. Elektronickou dálniční známku je možné koupit přes e-shop, na obchodním místě či v samoobslužném kiosku.