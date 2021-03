Rok covidu: Od prvních nakažených až po přísné omezené pohybu

Česká republika má za sebou 12 měsíců od chvíle, kdy se objevili první nakažení. To se stalo 1. března 2020. Tehdy o nich na tiskové konferenci informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Dva nakažení byli na začátku loňského roku umístění v karanténě v Nemocnici Na Bulovce, jednalo se o muže ročník 1952 české národnosti, který předtím pobýval na univerzitě v italském městě Udine a po návratu byl v domácí karanténě.



Druhým nakaženým byla studentka ze Spojených států narozená v roce 1999, která tehdy studovala v italském Miláně a do Prahy přicestovala jako turistka.





Třetí nakažený, který se vrátil s rodinou z lyžařského pobytu v Itálii z oblasti Veneto, ležel v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Celá jeho rodina skončila pod dohledem v domácí karanténě. Všichni pacienti měli mírný průběh nemoci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámuje první nakažené v České republice:

Uzavřené Olomoucko, povinnost nosit roušky



Oficiálně prvních tisíc nakažených překročila Česká republika 22. března. Ten den také zemřel první člověk s koronavirem. Do 15. června se pak Česko dostalo na 10 tisíc nakažených. Stotisícovou hranici překročila 8. října a milion nakažených pak 3. února 2021.



V březnu také česká vláda vyhlásila poprvé nouzový stav ve spojitosti s koronavirem. Trval od 12. března do 17. května. Vláda nechala 16. března uzavřít hranice. Ten stejný den také uzavřela Uničov, Litovel a Červenku na Olomoucku a Kynice na Havlíčkobrodsku. Ve stejný den ale přišla i dobrá zpráva, z koronaviru se vyléčil první nakažený. Omezení na Olomoucku platilo do 30. března, v Kynicích pak do 1. dubna. Od 19. března začala platit povinnost nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest.



V dubnu se začala situace zlepšovat a vláda také přistoupila k rozvolňování. Bylo také oznámeno zahájení tzv. chytré karantény od 1. května. V dubnu a pak květnu také začal počet lidí vyléčených z koronaviru převyšovat počet aktuálně nakažených. V květnu pak dále pokračovalo rozvolňování opatření.

Klidné léto a rozvolnění opatření



Ačkoliv se nikdy zcela nepodařilo dostat denní přírůstek nakažených na nulu, počet aktuálně nakažených se jen výjimečně dostal pod tisícovku za den, vláda nadále pokračovala v rozvolňování opatření. Od 1. července přestala platit plošná povinnost nošení roušek.



Přes léto se šíření koronaviru projevovalo spíše regionálně, rostoucí počty byly způsobené hlavně častějším testováním. Denně přibývaly desítky až nižší stovky nově nakažených. To se ale začalo měnit počátkem září.

Zpřísňování opatření v září



Povinnost nosit roušky opět začala platit od 1. září na některých místech – v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech, ale také na vnitřní akce nad 100 osob už je ale rouška povinná. Více se dočtete v tomto článku na TN.cz.



Na přelomu září a října se opět začaly zavírat školy a výuka opět přechází na distanční kromě mateřských škol. Dále se zpřísňovala pravidla pro nošení roušek, pohyb mimo bydliště a další nařízení.



Poslední říjnový týden měla Česká republika nejvíce obětí koronaviru při přepočtu na obyvatele na celém světě. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představil 13. listopadu Protiepidemický systém PES.

Mezi dvěma vlnami: Rozvolnění před Vánoci



V prosinci se před Vánoci situace zlepšila a vláda uvolnila opatření. Jenže počet nakažených tou dobou již rostl a kulminoval mezi 6. a 13. lednem 2021. Poté opět počty nakažených klesaly až na přelom ledna a pnora. Od té chvíle se denní přírůstky opět rychle zvyšují.

Očkování a přísný únorový lockdown



Na konci loňského roku se rovněž začalo s očkováním. Prvních 1262 dávek vakcíny Comirnaty od Pfizeru a BioNTech se vyočkovalo 27. prosince. Do konce února se vyočkovalo asi 650 tisíc dávek tří různých vakcín včetně těch od společností Moderna a AstraZeneca.



Kvůli rostoucím počtům nakažených se vláda rozhodla poslední únorový týden pro přísné omezení pohybu. Lidé nesmí mezi okresy cestovat bez povolení, na všechno má pečlivě dohlížet policie, armáda a celníci.

