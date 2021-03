Rok na distanční výuce. Náročné je to i pro učitele, dostali od žáků přáníčka

28. března slaví svůj den učitelé. Letos o to víc, že za sebou mají možná nejtěžší rok v kariéře. Žáky viděli většinou pouze na monitorech a kromě kantořiny se museli často stávat i psychology či IT experty. Sklízejí za to obdiv nejen od většiny rodičů, ale popřát se jim chystají i žáci. I když zatím stále jen na dálku.