Rok neutratil za jídlo ani korunu! Z kontejnerů na potraviny loví poklady

Lidé si ho pletou s bezdomovcem nebo zlodějem, on sám se ale tak necítí. Po práci nebo ve volných dnech vyráží na obhlídku oblíbených popelnic, ze kterých si kolikrát odnáší jídlo na celý další týden.

Filipovi je čtyřiadvacet a živí se jako zahradník. Netrpí hmotnou nouzí, přesto si po první vlně koronaviru našel netradiční koníček. Libuje si ve vybírání potravinových kontejnerů, které jsou umístěné za supermarkety.

"Začalo to tím, že jsme si jednou v hospodě řekli, že nemáme, co dělat a hned první den jsme měli úlovky. Když jsme přišli k popelnici, byla tam skupina dívek, které se s námi rozdělily o karlovarské knedlíky, a pak jsme celou noc vybírali společně," popisuje.



Má svůj oblíbený rajón i čas obhlídek. K životnímu stylu, kterému se říká dumpster diving neboli potápění v odpadcích, už strhnul i okolí. U popelnic se pak nejčastěji potkává se studenty a rodinami, které se hledáním pokladů baví klidně celý den.



"Často vídám, jak přijede velké nové auto a vyskáče celá rodinka s dětma. Všichni se nahrnou ke kontejneru, naberou si igelitky a jedou domů. Jsem rád, ale je to konkurence, takže když přijdete jako druzí, tak ty nejlepší kousky už jsou pryč," popisuje Filip.



Většinou si domů odnáší tašky plné ovoce, zeleniny nebo pečiva. A když najde v kontejneru maso, je to svátek. Na druhou stranu ale zažil i dny, kdy v popelnicích po celé Praze šmejdil tři hodiny, ale odešel s prázdnou.

Najít volně přístupný potravinový kontejner je totiž spíš vzácnost. Většina supermarketů si je střeží pod zámkem, protože má se zbytky jiné úmysly.

"S problematikou tzv. dumpster divingu se u některých prodejen setkáváme. Primárně se tomu však snažíme předcházet tím, že odpadní nádoby zajišťujeme buď uzamčeným prostorem, nebo samotným uzamčením nádoby. Pokud taková situace nastane, řešíme ji v součinnosti s příslušnými orgány," objasnila Renata Maierl, mluvčí obchodního řetězce Kaufland.

"Po tom, co mi zavřeli kontejnery, kam jsem chodil celé léto, musím dojíždět po celé Praze a zabere mi to dvě tři hodiny denně. Ale když je dobrý úlovek, vystačí to na celý týden. Nejcennější bylo asi 5 kilo vepřové plece. A k tomu ještě játra a další dobroty," rozplýval se Filip.

"Jedná se o protiprávní jednání. Pokud by škoda přesáhla 10 000 korun, jde o trestný čin. Na místě je ale zabývat se společenskou škodlivostí jednání, neboť se jedná o odcizení věci, která má být vyhozena," vysvětlil právník Jonáš Kučera.

Filipa už několikrát přistihli zaměstnanci obchodů, nikdy ho ale od kontejnerů nevyhodili. Dokáže si tak představit, že tímhle způsobem bude jednou živit celou rodinu.