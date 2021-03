Rok od prvního uzavření obchodů a restaurací. Podniky denně přichází o miliony

Zajít si na pivo dovnitř hospody bylo z posledních dvanácti měsíců možné jen v polovině z nich. Koncem jara a v létě přišlo uvolnění, po kterém většina podniků mohla za zpřísněných podmínek opět fungovat. Na podzim ale přišla další vlna nákazy a s ní opět zavírání.

"Měli jsme otevřený pár měsíců, na podzim vlastně jenom patnáct dní, takže vlastně to nebyl rok," sdělil majitel restuarace Michal Zvěřina.

"20 až 25 procent provozovatelů už na trhu není. Lidé teď i zvažují, zda v oboru pracovat," popsal další majitel restaurace Luboš Kastner.

Svůj podnik už musel zavřít pan Josef Krýsl z Plzně. O práci kvůli tomu přišlo 18 lidí. "Po první vlně tyto lidé odešli do různých brigád, pak se nám po otevření v květnu vrátili, ale bohužel podzim dokonal své, lidi v té gastronomii přestali věřit, že je to zaměstnání, které by mělo perspektivu," uvedl Krýsl.

Majitelé podniků mají nárok na různé formy podpory od státu, ta ale podle nich často nestačí nebo dorazí se zpožděním. "Gastronomie prodělává denně 411 milionů korun a ty kompenzační programy se nijak rychle neproplácí," potvrdil prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Restauratéři by teď rádi k tomu, aby své podniky mohli znovu otevřít, využili testování. Vyvíjejí dokonce i mobilní aplikaci, díky které by prý byla návštěva restaurace znovu bezpečná.

"V momentu, kdy je záznam o testování, je záznam o očkování a je záznam o tom, že někdo prodělal covid, tak vlastně u těchto lidí už je velmi malé riziko přenosu nákazy a ti mohou navštěvovat služby," doplnil Kastner.

"Pokud bychom v tom druhém čtvrtletí byli schopni dát něco dohromady, já myslím, že by to bylo výborné," reagoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Kdy by se mohlo začít rozvolňovat a restauratéři budou moci své podniky otevřít, zatím ale není jasné.

Jak hodnotí situaci hospodští? Podívejte se na rozhovor: