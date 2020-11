Rok od střelby: Oběti z ostravské nemocnice bude připomínat pomník

Pomník chtěl autor vítězného návrhu pojmout minimalisticky. Zároveň ale jako protiklad soše Slunce, která symbolizuje sílu a naději na zdraví, a už před nemocnicí stojí.

"Vyjadřuje také černou díru, což jsou vlastně skomírající hvězdy. Velká část té plastiky je pod úrovní terénu, tak se odkazuje na pietní význam," popsal Lukáš Dvorský, autor pomníku. Práce na vytvoření hlavní části monumentu trvaly půl roku. Konečnou podobu bronzového objektu zpracovávali v Mníšku na Liberecku.

"Nejnáročnější bylo potom všechny ty díly, protože se to skládá z nějakých 18 částí, svařit dohromady tak, aby to mělo přesně požadovaný tvar. Kulatý, bez hran. A v podstatě, aby to bylo hezky čisté," řekl jednatel společnosti Ještědský bronz Karel Pour.

Nakládání šestisetkilové bronzové plastiky zabralo řadu minut. Cestou do Ostravy musí šofér náklad hlídat. "Samé mikroposuvy a pak si s tím pohrát a při jízdě to kontrolovat a popřípadě to zase přerovnat. Nic jiného s tím nejde dělat," popsal Vladimír Rychtera, přepravce nadměrných objektů.

Do Ostravy by měl dorazit v úterý ráno. Památník obětem tragické střelby bude jen pár desítek metrů od vchodu do polikliniky. "Každý si vždycky vzpomene. Jsme tu zaměstnanci, tak na to pořád myslíme. Na to nejde zapomenout. Na to se nezapomene, dokud tady jste," svěřili se TV Nova tamní pracovníci.

Po usazení plastiky na místo bude probíhat ještě úprava terénu a dokončovací práce. A to tak, aby u ní mohli lidé vzpomenout na oběti tragédie 10. prosince, přesně rok po střelbě v čekárně nemocnice. Při palbě tehdy zemřelo šest lidí, sedmý svým zraněním podlehl po dvou dnech.