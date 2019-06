Rok od uvěznění v jeskyni, teď se thajští fotbalisté znovu sešli

Je tomu přesně rok, co se tým malých fotbalistů Wild Boars se svým trenérem rozhodl vyrazit prozkoumat jeskynní komplex Tham Luang, během toho ale přišel vydatný déšť, který celý tým včetně trenéra uvěznil.

Dlouhou dobu se nevědělo, zda jsou chlapci a trenér vůbec naživu. Po deseti dnech extrémně náročného pátrání přišly úžasné zprávy, když potápěči narazili na skupinu. Všichni byli živí. Začala náročná záchranná operace, do které se zapojili experti z celého světa.

Po dlouhých 18 dnech se podařilo dostat z jeskyně všechny děti, jako poslední vyšel společně se záchranáři trenér týmu. Úspěšnou záchrannou operaci sledovaly miliony lidí, ve všech koutech světa se ten den ozval hlasitý oddech.

V rámci výročí se v neděli konal maraton a cyklistický závod, který si kladl za cíl vybrat peníze na zvýšení bezpečnosti v jeskynním komplexu, aby se podobná situace neopakovala.

Maratonu se zúčastnilo kolem čtyř tisíc lidí, zaběhat si přišlo i devět zachráněných chlapců v doprovodu jejich trenéra. Do běhu se také zapojilo velké množství lidí, kteří se přímo podíleli na záchranné operaci.

"Je to speciální místo. Hlavně pro lidi, kteří do záchrany byli přímo zapojeni. Je tu hodně emocí, hodně vzpomínek. A je to skutečně úžasná příležitost se po roce se všemi vidět pod o něco menším stresem a trochu se zase sblížit. Jsem rád, že jsme zpět a že jsou věci v pohodě, že jsou chlapci v pohodě," pospal potápěč z USA Josh Morris.

Na reportáž TV Nova po záchraně chlapců se můžete podívat zde: