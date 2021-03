Rok s covidem. Průzkum odhalil, co pandemie Čechům vzala i dala

Už déle než rok se musíme vypořádat s pandemií koronaviru. Jak Češi vnímají různá omezení a nařízení, která jsou s nákazou spojená? Která jim vadí nejvíc? A co jim naopak nucená sociální izolace dala? I na tyto otázky hledal odpověď aktuální průzkum veřejného mínění s více než tisícovkou respondentů.

Pokud už máte různých opatření, nařízení a omezení plné zuby, tak podle průzkumu úvěrové společnosti Fair Credit, kterého se účastnilo 1050 mužů a žen ve věku od 18 do 65 let, v tom nejste zdaleka sami.

"Nejvíce jsou Češi otráveni z uzavřených škol a z omezeného kontaktu s rodinou a blízkými. Reagovalo tak 28 % dotázaných. Více než čtvrtině (26 %) populace pak vadí úplně vše a tito lidé jsou už maximálně otrávení," ukazují výsledky. Po rozvolnění se Češi nejčastěji těší na plnohodnotné otevření obchodů a možnost cestovat po republice bez omezení.

Tohle Čechům podle průzkumu vadí nejvíc:

Průzkum ovšem také ukazuje, že v době pandemie lidé našli nové způsoby, jak trávit volný čas a zabavit se. 28 % oslovených začalo více chodit ven na různé procházky, 26 % dotázaných zase začalo doma častěji vařit a péct.

"Zatímco omezení docházky do škol vadí především věkové skupině 36 až 53 let, tedy rodičům a také více ženám, omezené kontakty s blízkými dopadají častěji na starší generaci 55+ (až 38 %) a také obyvatele menších měst," tvrdí autoři průzkumu. Mladší lidé si pro změnu stěžují na omezení kulturních akcí a komplikace spojené s cestami do zahraničí.

Pokud jde o život "po covidu," tak se nejvíc lidí (32 %) těší na úplné otevření obchodů, následuje volné cestování po republice (31 %). A 28 % Čechů už se nemůže dočkat, až si zajde ke kadeřnici nebo na masáž. Znovuotevření restaurací vyhlíží netrpělivě čtvrtina respondentů, častěji lidé do 35 let věku a muži.

Co nového pandemie Čechy naučila?

Češi kvůli pandemii netráví jen více času na procházkách nebo u sporáku, 23 % dotázaných také v posledním roce častěji hraje na počítači nebo telefonu.

"Pětina (19 %) Čechů začala více číst, 11 % dotázaných začalo věnovat více času dětem. desetina lidí častěji pije alkohol, 8 % jezdí častěji na delší výlety, 7 % více sportuje, 6 % objevilo nový koníček," vypočítávají autoři průzkumu. Malá část lidí začala sázet a kouřit.

