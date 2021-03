Smířlivý Vojtěch, obviňující Bartoš: Politici zhodnotili 12 měsíců epidemie

Už rok uplynul od prvního průkazného testu na koronavirus v České republice. K tomu, jak se rok podepsal na české společnosti, ekonomice, školství a dalších oblastech života zhodnotili čeští politici. Zde si můžete jejich hodnocení přečíst.



Poslanec a předseda strany Václav Klaus ml. (Trikolóra)



Za poslední rok máme schválené dva schodkové rozpočty v celkové výši 1 000 miliard, 20 tisíc mrtvých, nejdéle zavřené školy v Evropě a desetitisíce lidí v obrovských ekonomických problémech. Statisíce lidí přežívají jen na jakýchsi dočasných vládních podporách. Po takovémto roce jsme tedy dle vlády "na prahu zdravotnické katastrofy".



Namísto přiznání faktu, že strategie vlády nebyla úspěšná – je zde snaha stále pokračovat po stejné cestě. Cestě lockdownů a pasivity. Trikolóra má dlouhodobě jiný názor.

Krizi musíme jako společnost čelit aktivitou, výrobou, zvyšováním počtu zdravotnického personálu a pomůcek, vlastní výrobou (licenční) či alespoň vlastním nákupem vakcíny. Navýšením trasování a testování (na pracovištích či jinde). Aktivním úsilím pro hledání nejúčinnějších léků a léčebných metod a jejich standardizaci.



Poučit se ze selhání společnosti při ochraně nejohroženějších (domovy seniorů), ne pasivně čekat jako společnost zavření doma. Nechat základní ochranu na samotných lidech a firmách, kteří určitě nebudou dělat horší opatření než vláda.

Jako národ jsme přežili mnoho krizí a přežijeme i pandemii. Mnohem důležitější ale bude, jak bude vypadat život po ní. Stát musí chránit aktivní činorodé lidi, kteří vytvářejí z ničeho "něco" a nechat je pracovat a žít. Druhou možnost jakéhosi všemocného státu odmítáme. V této krizi stát ukázal, že nedokáže společnost řídit ani chránit.



Ministr vnitra a předseda strany Jan Hamáček (ČSSD)



Koronavirus ukázal, co všechno jsou lidé schopni zvládnout. K jakým výkonům se dokážou vybičovat, co se dokážou rychle naučit, jak se dokážou semknout. Lékaři a sestřičky vydrží neskutečný tlak, učitelé a děti se naučili fungovat na dálku, hospodští se naučili nabízet jídlo přes ulici. V rekordně krátké době byla vyvinuta vakcína, zkouší se nové léky proti této nemoci, které znamenají naději a dovolí uvolnit současná přísná opatření, která platí po celém světě.



Bohužel nám prvotní celospolečenské semknutí z jara dlouho nevydrželo. Lidé byli po pár týdnech z vládních omezení unavení, politici zleva doprava neodolali prohlášením, že jsme nad covidem vyhráli, že je čas na rozvolňování, že jsme "best in covid". Vláda přišla o velkou porci důvěry díky nedotaženým opatřením a obavám z reakce naštvané veřejnosti, přestože se mnoho věcí podařilo a všichni, kteří se na vládních opatřeních podílejí patří dík za fantastickou práci.



Třeba hasiči dokázali, že jsou skvělí nejen v hašení požárů, ale i v logistice a krizovém řízení. Ale opozice s chutí na téma epidemie přilévala olej do ohně a mylně se domnívala, že na tom uhraje politické body. Bohužel covid mutuje nezávisle na politickém programu nebo datu voleb.

Poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)

Výsledkem je čtvrtá vlna a Česko nejhorší široko daleko. Co je řešením? Čelit epidemii společně. Jako na jaře. Vydržet do doby, kdy bude dostatek vakcín. Jsem rád, že v posledních dnech se hrany mezi vládou a opozicí konečně otupily a všichni jsme pochopili, že jsme na jedné lodi. Jen spolu to zvládneme.



Prožili jsme těžký a smutný rok. Byl to ale také rok, během kterého naše země ušla velký kus cesty. Občané si museli zvyknout na život pod rouškou a v omezeních, změnit způsob své práce či sáhnout hluboko do svých úspor a děti museli statečně přijmout fakt, že své učitele a spolužáky budou vídat jen skrze obrazovku počítače. Všichni občané této země si zaslouží obrovský obdiv.

Naše země se ze dne na den překlopila do nouzového režimu, digitalizovala hygienické stanice, vybudovala potřebné kapacity a začala organizovat decentralizované zdravotnictví. Prožili jsme neuvěřitelné vzedmutí lidské solidarity a spojení společnosti. Prožili jsme také obrovský strach, smutek ze ztráty blízkých i naštvání na to, že už to trvá moc dlouho. Ano trvá. Jsme unavení. Čelíme největší zdravotní krizi za posledních sto let. A já všechny občany prosím, vydržme, bojujme společně proti viru, nikoliv proti sobě navzájem.



Poslanec a předseda strany Ivan Bartoš (Piráti)



Uplynulý rok byl pro lidi i firmy neskutečně náročný, řada z nich už si opravdu sahá na dno. Za Piráty a STAN děláme všechno pro to, abychom jim ulevili a pomohli zemi vyvést z krize. Hlavní odpovědnost za boj s pandemií má ale vláda, která bohužel naprosto selhává. Od jara jí navrhujeme smysluplná opatření proti dalším vlnám covidu, premiér se nám ovšem dlouhé měsíce jen smál, že strašíme. V dubnu 2020 jsme jako první předložili plán Budoucnost řešíme teď s postupem, jak vyvést zemi z potíží. Obdobný plán Za pět dvanáct jsme připravili i pro letošní rok. Dlouhé měsíce nabízíme kabinetu pomocnou ruku, některé záměry se nám i podařilo prosadit (ošetřovné pro dohodáře, kompenzace pro OSVČ, odklad 3. a 4. vlny EET, stopku diskriminaci maloobchodu a další), mnohé rozumné návrhy ale pan premiér odmítl. A to nejen ty opoziční, ale i od nezávislých expertů.



Z hlediska vlády se tak dají kladně hodnotit pouze její první kroky během jarní vlny. Od té doby bohužel boj s pandemií řídí jen s ohledem na své PR, nikoliv v zájmu lidí. Premiér například odmítl rady svých ministrů zpřísnit v létě opatření, protože bylo krátce před volbami. Vláda už od počátku komunikuje chaoticky, ministři dávají do médií zcela protichůdná vyjádření, ze dne na den se mění nařízení a racionálně se nezdůvodňují. Sítem pomoci navíc propadá celá řada lidí. Důvěra občanů ve stát je na nule, přispívá k tomu opět i sám kabinet. Jeho členové totiž nejsou ochotni dodržovat vlastní opatření, a to opakovaně včetně premiéra. Vláda stále dokola opakuje ty samé chyby, i když ji vytrvale žádáme o nápravu. Za tyto chyby bohužel neplatí ministři, ale běžní lidé, rodiny, živnostníci a firmy. Tomu se snažíme ze všech sil zabránit.

Poslankyně a předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

Česko je po roce vládního boje s koronavirem v naprosté krizi. Počet nakažených přesáhl všechny předchozí vrcholy, s výjimkou tří drobných zemiček máme největší počet nemocných na 100 tisíc obyvatel na světě. A co je úplně nejhorší - 20 tisíc mrtvých. Nemocnice jsou na pokraji kolapsu, projekt očkování nefunguje a ukazuje se, že vláda nemá v podstatě žádný plán. Snažíme se kabinet podpořit, vyjít mu vstříc, jako již mnohokrát jsme předložili návrhy, jak postupovat. Žádáme masové testování ve firmách – antigenní testy ale musí splňovat vysoké standardy kvality ověřené nezávislými studiemi, což se teď neděje. Nutná je také kvalitní ochrana dýchacích cest respirátory FFP2 – pro seniory či nízkopříjmové skupiny ji má zajistit stát. Chceme i adekvátní kompenzace, vyšší nemocenskou pro lidi v karanténě, rozšíření kvalitního certifikovaného antigenního testování, homeoffice a hlavně přípravu projektu očkování.



Rok s koronavirem byl nekompromisní prověrkou celé naší společnosti. Nenajde se mezi námi nikdo, jehož by se pandemie nedotkla. Tisíce rodin přišly o své nejbližší příbuzné, podnikatelé bojují o holé přežití, studenti a děti školou povinné už rok neviděly své spolužáky a pedagogy. Ani nemusím zmiňovat zdravotnictví, které stojí tváří v tvář zatěžkávací zkoušce, kterou v historii samostatné České republiky nepamatujeme. Bylo by možná nasnadě „tepat“ teď do vlády s tím, že je její vládnutí festivalem nekonečných selhání a zmaru. Garantuji vám, že na toto skládání účtů dojde ve správný okamžik.



Dnes bych chtěla především poděkovat nejenom všem lékařům a zdravotníkům, hasičům, policistům, ale především vám všem. Hrdinou je každý z nás, kdo si v této těžké době dokázal zachovat humor, zdravý rozum i nadhled a zároveň zůstal také ohleduplný k ostatním. Vážím si všech, kteří během prvních měsíců pandemie šili roušky, pomáhali sousedům a vozili občerstvení všem potřebným. Máte moji poklonu a respekt. Činím tak v okamžiku, kdy nás pravděpodobně čeká další série opatření, která pravděpodobně na čas omezí některé občanské svobody. Budeme se muset semknout, ukázat sílu a vydržet to. Ostatně za poslední rok jsme všichni vydrželi mnohé.

Pevně věřím, že rok 2021 bude rokem změny. Naše koalice SPOLU je nadějí, že vystřídáme ve vedení státu nekompetentního oligarchu. Budeme se ze všech sil snažit, abychom vrátili dění v Česku opět do normálních kolejí. Nebude to snadná mise, ale hodláme se této výzvě postavit čelem a neskrývat se za prázdná populistická gesta. Věřím, že spolu to všichni zvládneme.