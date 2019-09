Rok slev na jízdné vyšel na 6 miliard! Peníze se daly využít líp, tvrdí opozice

Sleva 75 procent z jízdného pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Železniční dopravci skokovou změnu rok po zavedení slev nezaznamenali. Výrazněji se ale slevy promítly na silnicích.



"Z pohledu autobusových dopravců je to určitě pozitivní, protože se podařilo obrátit trend poklesu cestujících v této dopravě a naopak meziročně stoupl o 12 procent počet cestujících," srovnal mluvčí sdružení automobilových dopravců ČESMAD Martin Felix.



Za slevy na jízdném by stát podle odhadů měl zaplatit zhruba šest miliard korun. Vláda prý s takovou částkou počítá i příští rok. "Myslím si, že důchodci jsou spokojeni a mladí taky. A dokonce i demonstranti, kteří chodí demonstrovat na Letnou, měli slevy. Takže já myslím, že to pomohlo," okomentoval premiér Andrej Babiš (ANO).



Podle opozice, která slevy od začátku kritizuje, se ale daly peníze využít mnohem efektivněji.



"Vláda utrácí za zbytečné slevy, které jsou i vypláceny těm, kteří je nepotřebují a místo toho tady teď sháníme peníze na sociální služby pro skutečně potřebné," uvedla poslankyně Markéta Pekarová (Top 09).



"Strašně neefektivně se utratí šest miliard a potom chybí třeba i na opravu železničních tratí," zhodnotil poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).



"Až už vláda nebude mít peníze, tak bude velmi obtížné ty výhody zase brát," předpokládá předseda senátu Jaroslav Kubera (ODS).



Za šest miliard korun se dalo podle ekonomů postavit například šedesát kilometrů nových dálnic nebo navýšit důchody o více než dvě stovky měsíčně. Dotované jízdné ale prý vláda zatím rušit nehodlá.