Roky týrání a teroru! Dáda Patrasová promluvila o svém soukromí

Pět pekelných let má za sebou podle vlastních slov Dáda Patrasová. Česko během nich sledovalo, jak jí manžel odešel za milenkou a co to s ní udělalo. Všichni si pamatují i bouračku, po které herečka nadýchala 2,5 promile. O nelehkém období se konečně rozhodla promluvit.

Dáda Patrasová v minulých měsících plnila titulní stránky častěji než kdokoliv jiný. Ať už šlo o milenku jejího manžela Felixe Slováčka nebo autonehodu, kterou způsobila opilá a připravila ji o řidičák, všechny zajímalo, co se v životě populární herečky děje.

Navenek se mohlo zdát, že je Patrasová nad věcí, uvnitř ale trpěla jako zvíře. "Bulvár mě terorizuje už pět let. Mávnout rukou se nad tím nedá, protože oni tím člověka úplně týrají a terorizují. Je to hrozné," svěřila Českému rozhlasu.

Dáda promluvila po dlouhé době, po několika mediálních kauzách se už loni stáhla do ústraní. "Nedá se na to zvyknout ani s tím bojovat. Proto už radši nikde nic neříkám," vysvětlila.

V minulosti jí bulvár vadil především kvůli dětem, když ještě chodily do školy. Prý všudypřítomnou pozornost těžce nesly. Další těžké období prožívala poté, co se dal Slováček dohromady s Lucií Gelemovou. Zájmu neunikla ani po bouračce, při které byla za volantem opilá. Paradoxně však pomohla zadržet hledaného cizince, do jehož vozu narazila.

"Protože jsem ho znala, tak jsem věděla, že to není první úlet. Říkala jsem si, že se vrátí. A jak je vidět, teď narazil na to pravé ořechové. Já jsem si po dvou letech řekla, že přece nebudu sedět doma a čekat," řekla Dáda s tím, že jí vliv krev do žil její italský přítel Vito. Tehdy jí zavolal a za pár dní přijel do Prahy. "Teď už se mám dobře," měla radost.

Patrasová promluvila i o statečném boji své dcery Aničky Slováčkové s rakovinou. „Je to hrozně těžký, pro syna a snad i pro manžela. Anička miluje zvířata, všem pomáhá, stará se o různé nadace, tohle si určitě nezasloužila. Teď už jí ale začínají růst vlásky," řekla v Českém rozhlasu.

