Roman Staša prozradil, jak na lehký a chutný oběd pro celou rodinu

Roman už ve Snídani s Novou několikrát zdůraznil, že chce divákům představit hlavně jednoduchá domácí jídla, která zvládne i někdo, kdo se v kuchyni zrovna neorientuje. Tentokrát si připravil recept na kuře s chutney a bramborami.

Na začátek je podle Romana důležité správně vykostit kuře, i když by se dalo upéct samozřejmě i s kostmi. Když totiž kuře vykostíte, můžete z kostí uvařit i skvělý kuřecí vývar. Roman proto ukázal trik, jak správně na to. Najdete ho ve videu ZDE.

Kuře ozvláštnil tím, že k němu přidal bylinkové máslo. "Aby bylo kuře dokonale propečené a křupavé, mělo by se péct zhruba dvě hodiny," radí kuchař. Ke kuřeti s bramborem podává Roman také chutney, jak na něj? Podívejte se na Nova Plus.

Roman z MasterChefa narazil také na to, že zanedlouho začne jaro a podle něj by se tomu měl přizpůsobit i jídelníček. "Na jaře a v létě, když je teplo, by se měla jíst hlavně lehčí jídla. Z masa je to například kuřecí nebo ryby," myslí si Roman.

Na všechny jeho recepty ze Snídaně s Novou se můžete podívat na Nova Plus. Najdete tam také každý čtvrtek seznam ingrediencí a postup Romanova vaření.